مردم ولایتمدار آبادان و خرمشهر در دویست‌وهفتادمین شب از اجتماعات مردمی ، با حضور درخیابان ها، بار دیگر بر حمایت از میهن و تبعیت از رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شرکت‌کنندگان در این اجتماعات با برافراشتن پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای «الله‌اکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار خود را از اقدامات آمریکا و حامیانش علیه ملت ایران اعلام کردند.

مردم آبادان و خرمشهر همچنین با حضور در قرارهای شبانه خود، آمادگی‌شان را برای دفاع از ایران اسلامی به نمایش گذاشتند.