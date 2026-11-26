فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دستگیری ۲۸ متهم و توقیف ۴۹ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح پاکسازی محلات و تفرجگاه‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ احمد نیکبخت گفت: مأموران یگان امداد در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی، با حضور هدفمند در محلات و تفرجگاه‌های اصفهان، موفق به کشف ۲ دستگاه تلفن همراه مسروقه، یک دستگاه خودروی مسروقه، ۶ قبضه سلاح سرد و ۱۵ گرم انواع مواد مخدر شدند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۴۵ دستگاه موتورسیکلت و ۴ دستگاه خودرو به علت تخلف توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به دستگیری ۲۸ متهم در این عملیات بیان کرد: از مجموع دستگیرشدگان، ۶ نفر سارق سیم و کابل، ۵ نفر سارق اماکن، ۲ نفر سارق محتویات خودرو، ۲ نفر سارق تلفن همراه، ۱۰ نفر سارق قاپ‌زن، ۲ نفر فروشنده مواد مخدر و یک نفر سارق موتورسیکلت هستند.

سرهنگ نیکبخت با تأکید بر برخورد قانونی با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی گفت: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و با افرادی که از طریق ارتکاب جرم و هنجارشکنی آرامش جامعه را مختل کنند، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، به‌ویژه در محلات و تفرجگاه‌ها، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.