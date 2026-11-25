به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه صدوبیست‌وهفتمین نشست شورای اجرایی سازمان گردشگری ملل متحد در ابوظبی، انوشیروان بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به همراه نماینده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، عضو هیئت‌رئیسه اعضای وابسته این سازمان، با «ژوآئو آلوس پریرا» رئیس فدراسیون بین‌المللی کمپینگ و کاروانینگ (FICC) دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های تخصصی، تقویت دیپلماسی گردشگری و گسترش رویدادهای مشترک بین‌المللی گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، معاون گردشگری با تبیین جایگاه ژئوپلیتیکی و تاریخی ایران در شبکه ارتباطی جاده ابریشم، توسعه گردشگری زمینی، جاده‌ای، کمپینگ و کاروانینگ را از ظرفیت‌های مهم کشور برای تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری، تقویت پیوندهای منطقه‌ای و دستیابی به الگوهای پایدار سفر برشمرد و بر ضرورت تبدیل این ظرفیت‌ها به همکاری‌های عملیاتی و رویدادهای بین‌المللی تاکید کرد.

او با اشاره به پیشینه ۹۰ ساله کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران و برخورداری این مجموعه از ظرفیت‌های تخصصی، زیرساختی و تجربی در حوزه گردشگری خودرویی اظهار کرد: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران به‌عنوان مجموعه تخصصی و تابعه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، آمادگی کامل دارد همکاری‌های خود را با فدراسیون بین‌المللی کمپینگ و کاروانینگ در سطوح منطقه‌ای و جهانی گسترش دهد.

در ادامه این نشست، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و دستاوردهای کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در توسعه گردشگری خودرویی و طبیعت‌گردی تشریح شد، اقداماتی که سازمان‌دهی و برگزاری رویدادها و گردهمایی‌های ملی و بین‌المللی کمپرها و خودروهای سافاری، استانداردسازی صنعت تولید و تجهیز خودروهای کمپر و کاروان در کشور و تسهیل فرایندهای مرزی و گمرکی برای تردد وسایل نقلیه گردشگران خارجی را دربر می‌گیرد.

در این چارچوب، طرفین بر اهمیت تبادل دانش و تجربیات فنی، انتقال استانداردهای تخصصی و بهره‌گیری متقابل از ظرفیت‌های اجرایی و بین‌المللی برای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری زمینی تاکید کردند.

یکی دیگر از محورهای مهم این دیدار، تشریح برنامه‌های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری دومین دوره رالی‌تور بین‌المللی گردشگری «پیک‌های پیام‌آور نوروز» هم‌زمان با فرارسیدن نوروز و در امتداد مسیر تاریخی جاده ابریشم بود. این رویداد با پیش‌بینی مشارکت کشورهای افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان، درصدد است از ظرفیت مشترک میراثی و فرهنگی کشورهای منطقه برای توسعه گردشگری فرامرزی، تقویت پیوندهای ملت‌ها و معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی مسیر جاده ابریشم بهره بگیرد.

طرح این برنامه با استقبال رئیس فدراسیون بین‌المللی کمپینگ و کاروانینگ همراه شد و او ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، ظرفیت‌های ایران در حوزه طبیعت‌گردی و سفرهای زمینی را قابل توجه ارزیابی کرد.

«ژوآئو آلوس پریرا» همچنین با ارزشمند توصیف کردن فعالیت‌های منسجم، تخصصی و میدانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، از آمادگی فدراسیون بین‌المللی کمپینگ و کاروانینگ برای حمایت و مشارکت در رویدادهای بین‌المللی پیش‌رو خبر داد.