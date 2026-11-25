وزیر نیرو کشورمان در چین، بر توسعه همکاری‌های فناورانه و اتصال شبکه‌های برق با کشور‌های عضو ابتکار کمربند و راه تاکید کرد.

تاکید وزیر نیرو کشورمان به توسعه همکاری‌های فناورانه و اتصال شبکه‌های برق

تاکید وزیر نیرو کشورمان به توسعه همکاری‌های فناورانه و اتصال شبکه‌های برق

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر نیرو با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های انرژی میان کشور‌های عضو ابتکار کمربند و راه گفت: اتصال شبکه‌های برق، تبادل انرژی و انتقال فناوری‌های نوین از مهم‌ترین محور‌های همکاری ایران با کشور‌های عضو این ابتکار است.

آقای عباس علی‌آبادی که برای شرکت در چهارمین نشست وزرای نیروی کشور‌های عضو ابتکار یک کمربند- یک راه به شهر چینگدائو چین سفرکرده در بدو ورود به این شهر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما ما گفت: در جریان این سفر، مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای انجام شده و بازدید‌هایی نیز از کارخانه‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه انرژی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: در این بازدیدها، ظرفیت شرکت‌های مختلف در زمینه فناوری‌های جدید و تجهیزات صنعت انرژی بررسی شده و شماری از شرکت‌ها برای همکاری با مجموعه‌های ایرانی شناسایی می‌شوند.

وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد با تداوم مذاکرات و رایزنی‌های انجام‌شده، زمینه همکاری‌های عملی و انتقال فناوری‌های مورد نیاز به ایران فراهم شود.

علی‌آبادی درباره اهداف حضور ایران در این اجلاس نیز گفت: یکی از موضوعات اصلی این نشست، اتصال شبکه‌های برق و تبادل فناوری میان کشور‌های عضو ابتکار کمربند و راه است و ایران تلاش می‌کند سهم مؤثری در این همکاری‌ها داشته باشد.

وی تأکید کرد: ایران علاوه بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور، آمادگی دارد دستاورد‌ها و تجربیات خود را نیز با سایر کشور‌ها به اشتراک بگذارد و با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه کشور در حوزه انرژی، در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نقش‌آفرینی کند.

به گفته وزیر نیرو ابتکار همکاری انرژی کمربند و راه با هدف توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه انرژی، تقویت زیرساخت‌ها، اتصال شبکه‌های برق، سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری شکل گرفته است.

چهارمین دوره اجلاس وزرای نیرو و انرژی کشور‌های عضو ابتکار کمر بند - راه با حضور نمایندگان و مقام‌های کشور‌های عضو و شرکای این ابتکار روز پنجشنبه در شهر بندری چینگدائو چین برگزار می‌شود و موضوعاتی همچون امنیت انرژی، گذار انرژی، نوآوری‌های فناورانه و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در دستور کار آن قرار دارد.

وزیر نیروی کشورمان علاوه بر سخنرانی در این اجلاس با مقامات انرژی چین و دیگر کشور‌های حاضر دراین نشست دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.