پویش تأمین تلویزیون‌های هوشمند برای بخش کودک کتابخانه‌های عمومی مناطق محروم استان اصفهان، در کمتر از یک ساعت به تأمین اعتبار ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی برای خرید ۲۳ دستگاه تلویزیون ۵۰ اینچ هوشمند منجر شد و ۱۱۵ درصد هدف اولیه خود را محقق کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این پویش در روز‌های پایانی آبان، همزمان با آیین گرامیداشت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب، با هدف تأمین اعتبار خرید ۲۰ دستگاه تلویزیون هوشمند به ارزش تقریبی ۲ میلیارد تومان آغاز شد که استقبال مسئولان و مدیران شهری موجب شد میزان مشارکت‌ها در کمتر از یک ساعت از هدف تعیین‌شده فراتر برود.

در این پویش، جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، با تأمین اعتبار خرید ۸ دستگاه تلویزیون به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان، بیشترین میزان مشارکت را داشت.

حجت‌الاسلام نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز تأمین اعتبار خرید ۵ دستگاه تلویزیون به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان را برعهده گرفت.

همچنین معصومی، فرماندار شهرستان برخوار و صدرالدین کرمی، شهردار قهدریجان، هر کدام اعتبار خرید ۲ دستگاه تلویزیون به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان را تأمین کردند.

روح‌الله شاه‌رجبیان، شهردار گرگاب، سیدمهدی سیدین‌نیا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، شادی فضلی، فرماندار شهرستان کوهپایه، محمود درویشی، فرماندار شهرستان بوئین‌ومیاندشت، علی براتی، شهردار گز و مجید زمانی، شهردار طالخونچه نیز هر کدام هزینه خرید یک دستگاه تلویزیون هوشمند به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان را تقبل کردند.

تجهیز بخش کودک کتابخانه‌های عمومی به تلویزیون‌های هوشمند، امکان استفاده از محتوای چندرسانه‌ای و ابزار‌های آموزشی و فرهنگی را در کنار فعالیت‌های کتاب‌محور فراهم می‌کند و زمینه گسترش برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و ترویجی ویژه کودکان را افزایش می‌دهد.

اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان نیز با قدردانی از مشارکت مسئولان و مدیران شهری اعلام کرد: این همراهی، گامی مؤثر در توسعه امکانات کتابخانه‌های عمومی و فراهم‌سازی محیطی پویاتر برای یادگیری و رشد کودکان در مناطق محروم استان است.