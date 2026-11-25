هفتمین جشنواره غذای سنتی و اصیل قرمه مهریز از نهم تا چهاردهم آذرماه برگزار می‌شود؛ رویدادی فرهنگی و گردشگری که با هدف معرفی یکی از میراث‌های ارزشمند غذایی این شهرستان، حمایت از تولیدکنندگان محلی و تقویت اقتصاد گردشگری مهریز برپا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، قرمه یکی از غذا‌های اصیل و ریشه‌دار شهرستان مهریز است که از گذشته‌های دور جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ غذایی و سفره خانواده‌های این منطقه داشته و به‌ویژه در فصل سرد سال، از غذا‌های سنتی و پرطرفدار مردم به شمار می‌رود.

در آستانه برگزاری هفتمین جشنواره قرمه مهریز، کارگاه‌های پخت این غذای سنتی فعالیت خود را برای آماده‌سازی و عرضه آن آغاز کرده‌اند. در این کارگاه‌ها، مراحل تهیه قرمه با تکیه بر تجربه و شیوه‌های سنتی نسل‌های گذشته انجام می‌شود؛ فرآیندی که علاوه بر حفظ اصالت این غذای محلی، زمینه انتقال این میراث غذایی به نسل‌های آینده را فراهم می‌کند.

حسین عسکرزاده فرماندار مهریز، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری این شهرستان، گفت: مهریز از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری برخوردار است و وجود باغ جهانی پهلوان‌پور، مجموعه تاریخی حسن‌آباد، قلعه زین‌الدین، قلعه سریزد و مجموعه تاریخی مهرپادین، در کنار روستا‌های زیبا و تفرجگاه‌های طبیعی، این شهرستان را به یکی از مقاصد گردشگری استان یزد تبدیل کرده است.

وی افزود: قرمه نیز بخشی از هویت فرهنگی و غذایی مردم مهریز است که از دیرباز در سفره خانواده‌ها حضور داشته و برگزاری جشنواره آن فرصتی برای معرفی بیشتر این غذای اصیل و پاسداشت سنت‌ها و داشته‌های بومی شهرستان به شمار می‌رود.

فرماندار مهریز با اشاره به برگزاری هفتمین دوره این جشنواره اظهار کرد: حمایت از گردشگری شهرستان، تقویت اقتصاد خرد، پشتیبانی از فعالان و تولیدکنندگان محلی و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده مهریز از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد است.

هفتمین جشنواره قرمه مهریز، علاوه بر معرفی یک غذای اصیل و محلی، فرصتی برای پیوند فرهنگ بومی، تولید محلی و گردشگری و همچنین آشنایی بیشتر گردشگران با ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این شهرستان خواهد بود.