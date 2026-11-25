کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در راستای تبادل تجربیات اجرایی و تقویت پوشش گیاهی، برنامه‌های احیا و بذرکاری را در شهرستان‌های جهرم و خفر با مشارکت نهاد‌های مختلف دنبال می‌کنند.

تقویت پوشش گیاهی و احیای عرصه‌های طبیعی فارس با مشارکت کارشناسان و مردم

تقویت پوشش گیاهی و احیای عرصه‌های طبیعی فارس با مشارکت کارشناسان و مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس اعلام کرد: کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در راستای تبادل تجربیات اجرایی و تقویت پوشش گیاهی، ضمن بازدید از طرح‌های اصلاحی در شهرستان دشتی استان بوشهر، برنامه‌های احیا و بذرکاری را در شهرستان‌های جهرم و خفر نیز با مشارکت نهاد‌های مختلف دنبال می‌کنند.

در راستای بهبود وضعیت مراتع و جنگل‌ها، تعدادی از کارشناسان تخصصی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس با هماهنگی‌های پیشین، از طرح‌های اصلاحی و احیایی در مراتع شهرستان دشتی استان بوشهر بازدید کردند. هدف از این بازدید، تبادل اطلاعات و تجربیات موفق در اجرای طرح‌ها و تقویت تعاملات اجرایی میان کارشناسان است. در این بازدید، موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

طرح ۹ هزار هکتاری جنگل‌کاری سنواتی چاه‌چاهو با گونه اکاسیا.

اجرای ۲۰۰ هکتار هلالی آبگیر در منطقه جنگل‌کاری دچار زوال.

ساخت حوضچه تغذیه مصنوعی سه‌گانه لاور شرقی.

و اجرای طرح نهال‌کاری ۶۰ هکتاری با گونه کنار در منطقه کناربور لاور شرقی.

همزمان با این فعالیت‌های نظارتی، در شهرستان جهرم به مناسبت هفته بسیج، پویش نهال‌کاری با مشارکت اعضای بسیج سازندگی و کارکنان اداره منابع طبیعی در حاشیه آب‌بند حوزه آبخیز سد سلمان فارسی برگزار شد.

در این برنامه، ۱۰۰ اصله نهال از گونه‌های آکاسیا، اکالیپتوس و کنار وحشی با هدف تقویت پوشش گیاهی و توسعه عرصه‌های طبیعی غرس شد.

در بخش دیگری از اقدامات اجرایی، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خفر با همکاری انجمن خودجوش پاکسازان طبیعت فارس و شهرداری، برنامه پاکسازی و بذرکاری را در پارک کوهپایه مروارید انجام داد.

این برنامه شامل پاکسازی عرصه از پسماند‌ها و بذرکاری ۲۰ هکتار از منطقه با گونه بومی بادام جنگلی بود که با هدف احیای طبیعت و تقویت پوشش گیاهی صورت می‌گیرد.