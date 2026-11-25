به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار محمد قاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از انبار‌های ساختمان و مشاعات در شهرک مهرگان، ماموران کلانتری ۱۵ مهرگان با انجام اقدامات تخصصی، شناسایی و رصد هوشمندانه مجرمین سابقه دار، موفق به بازداشت عامل این سرقت‌ها شدند.

وی تصریح کرد: پس از انجام عملیات‌های تعقیب و مراقبت شبانه‌روزی و با هماهنگی مرجع قضایی، متهم دستگیر و تعدادی از اموال مسروقه از مخفیگاه وی کشف گردید.

سردار طرهانی با اشاره به روند بازجویی‌ها افزود: متهم در ابتدا نسبت به انجام جرم انکار داشت، اما در مواجهه با ادله و مستندات قطعی پلیس، به ارتکاب ۱۸ فقره سرقت از انبار‌های ساختمان و مشاعات معترف شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد که پرونده این متهم تشکیل شده و جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال گردیده است.