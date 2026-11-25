به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با برگزاری دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ تایلند، حریف تیم ملی ایران در مرحله نیمه‌نهایی مشخص شد.

بر این اساس تیم ملی لبنان با پیروزی ۶ بر ۴ مقابل بحرین موفق شد جواز حضور در جمع چهار تیم برتر مسابقات را به دست بیاورد و حریف ایران در مرحله نیمه‌نهایی شود.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران نیز امروز در مرحله یک‌چهارم نهایی با نمایشی مقتدرانه موفق شد با نتیجه ۶ بر صفر از سد عربستان عبور کند و راهی مرحله نیمه‌نهایی شود.

شاگردان علی نادری جمعه از ساعت ۱۵:۰۰ در ورزشگاه بان نام خم تایلند به مصاف لبنان خواهند رفت.

دو تیم پیش از این نیز در مرحله گروهی با یکدیگر روبه‌رو شده بودند که ملی‌پوشان ایران در آن مسابقه با نتیجه ۷ بر ۲ به برتری رسیدند.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با عبور از عربستان و صعود به نیمه‌نهایی حالا برای رسیدن به فینال و ادامه مسیر دفاع از عنوان قهرمانی آسیا بار دیگر مقابل لبنان قرار می‌گیرد.