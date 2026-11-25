تیم استقلال مشهد در رقابلی که امروز ساعت ۱۵:۰۰ در سالن شهید رئیسی مجموعه ورزشی ثامن‌الائمه (ع) برگزار شد، با کسب سه ست مقابل تک ست رازین پلیمر تهران، پیروزی خود را جشن گرفت.

استقلال مشهد در این دیدار موفق شد ست‌های اول، دوم و چهارم را با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۳ به سود خود به پایان برساند، اما تیم رازین پلیمر تهران موفق شد ست سوم را با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ از آن خود کند.

با این برد، تیم استقلال مشهد با کسب ۱۰ امتیاز، جایگاه خود را در رده دوم جدول گروه نخست لیگ برتر والیبال کشور تثبیت کرد.