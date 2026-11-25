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اخبار گوناگون از نقاط مختلف استان در این بسته خبری گردآوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، کیلویی ۷۳ هزار و ۷۶۰ تومان تعیین شد.
ثبتنام قطعی حج ۱۴۰۶ از هفته آینده آغاز میشود، اما این در حالی ست که هنوز قیمت سفر و شرایط اعزام جاماندگان حج گذشته مشخص نیست.
کمکهزینه حق پرستاری معلولان شدید و خیلی شدید در کردستان امسال ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش یافته است.
مدیرکل بازرسی استانداری کردستان در بازدید میدانی از بخش دلبران، مسائل و مشکلات مردم در حوزه آب شرب، فاضلاب، راههای ارتباطی و درمانگاه شبانهروزی را بررسی کرد.
مراسم تودیع و معارفه فرماندار مریوان برگزار و مجتبی قبادی بهعنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.
در این مراسم، از خدمات نژاد جهانی قدردانی شد.