به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، کیلویی ۷۳ هزار و ۷۶۰ تومان تعیین شد.



ثبت‌نام قطعی حج ۱۴۰۶ از هفته آینده آغاز می‌شود، اما این در حالی ست که هنوز قیمت سفر و شرایط اعزام جاماندگان حج گذشته مشخص نیست.



کمک‌هزینه حق پرستاری معلولان شدید و خیلی شدید در کردستان امسال ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش یافته است.



مدیرکل بازرسی استانداری کردستان در بازدید میدانی از بخش دلبران، مسائل و مشکلات مردم در حوزه آب شرب، فاضلاب، راه‌های ارتباطی و درمانگاه شبانه‌روزی را بررسی کرد.

مراسم تودیع و معارفه فرماندار مریوان برگزار و مجتبی قبادی به‌عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.

در این مراسم، از خدمات نژاد جهانی قدردانی شد.