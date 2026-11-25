به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در پیامی با گرامیداشت حماسه چهارم آذر، روز اندیمشک افزود: این حماسه، میراثی ارزشمند و مسئولیتی تاریخی برای نسل‌های امروز و فرداست؛ میراثی که پاسداشت آن، نه‌تنها در تکریم شهدا، ایثارگران و حماسه‌آفرینان، بلکه در انتقال فرهنگ مقاومت، حفظ وحدت و همبستگی ملی و تلاش صادقانه برای پیشرفت، آبادانی و اعتلای ایران اسلامی معنا می‌یابد..

متن کامل این پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

چهارم آذرماه، روز اندیمشک، یادآور حماسه‌ای عظیم و برگ زرینی در تاریخ پرافتخار دفاع مقدس ملت ایران است؛ روزی که مردم مؤمن، شجاع و مقاوم اندیمشک در برابر یکی از گسترده‌ترین حملات دشمن بعثی، با تکیه بر ایمان، اراده و عشق به میهن، صحنه‌ای ماندگار از ایثار، پایداری و حماسه‌آفرینی را رقم زدند.

حماسه چهارم آذر ۱۳۶۵، تنها روایت یک حمله و یک روز تاریخی نیست؛ بلکه سندی روشن از عظمت روحی ملت ایران و جلوه‌ای از حقیقتی است که در دوران دفاع مقدس به جهانیان اثبات شد؛ اینکه اراده ملتی برخاسته از ایمان، باور، غیرت و عشق به سرزمین خویش، در برابر هیچ تهدید و تجاوزی سر فرود نمی‌آورد. اندیمشک در آن روز، با تقدیم شهیدان، مجروحان و تحمل رنج‌ها و خسارت‌های فراوان، نام خود را در دفتر پرافتخار مقاومت ایران اسلامی جاودانه ساخت.

این حماسه، میراثی ارزشمند و مسئولیتی تاریخی برای نسل‌های امروز و فرداست؛ میراثی که پاسداشت آن، نه‌تنها در تکریم شهدا، ایثارگران و حماسه‌آفرینان، بلکه در انتقال فرهنگ مقاومت، حفظ وحدت و همبستگی ملی و تلاش صادقانه برای پیشرفت، آبادانی و اعتلای ایران اسلامی معنا می‌یابد.

اندیمشک، امروز نیز با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند انسانی، اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی، جایگاهی مهم در مسیر توسعه خوزستان دارد و شایسته آن است که با هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی و استانی، تقویت زیرساخت‌ها، حمایت از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توجه به مطالبات و نیاز‌های مردم، مسیر رشد و شکوفایی آن با جدیت دنبال شود.

اینجانب ضمن گرامیداشت چهارم آذر، روز اندیمشک، به مردم شریف، نجیب و مقاوم این شهرستان، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و همه حماسه‌آفرینان دوران دفاع مقدس ادای احترام می‌کنم و با تعظیم در برابر مقام والای شهدا و فداکاری‌های مردم این دیار، امیدوارم با تکیه بر روحیه ایثار، همدلی، انسجام و تلاش جمعی، شاهد آینده‌ای روشن، پرافتخار و سرشار از پیشرفت و آبادانی برای اندیمشک و استان خوزستان باشیم.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده

استاندار خوزستان