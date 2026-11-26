درپی افزایش تبلیغات حراج و تخفیف‌های گسترده در فضای مجازی و بازار، با حراج‌های غیرمجاز و تخفیف‌های صوری در اصفهان برخورد قانونی می‌شود.

درپی افزایش تبلیغات حراج و تخفیف‌های گسترده در فضای مجازی و بازار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان از برخورد قانونی با حراج‌های بدون مجوز، تخفیف‌های غیرواقعی و تبلیغات فریبنده، از جمله طرح‌های موسوم به «بلک‌فرایدی» یا جمعه سیاه خبر داد.

جواد محمدی فشارکی با اشاره به افزایش تبلیغات حراج و تخفیف‌های گسترده در فضای مجازی و بازار گفت: هیچ واحد صنفی بدون دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه، مجاز به برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده نیست و فعالیت‌های تبلیغاتی و فروش فاقد مجوز، تخلف محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: برخی واحد‌های صنفی با استفاده از عناوین تبلیغاتی مانند «بلک‌فرایدی» یا «جمعه سیاه»، مشتریان را به خرید ترغیب می‌کنند؛ در حالی که در مواردی، این تبلیغات با قیمت‌سازی و اعلام تخفیف‌های غیرواقعی همراه است.

مسئول قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان با بیان اینکه نظارت بر قیمت‌گذاری و میزان تخفیف‌های اعلام‌شده تشدید می‌شود، تصریح کرد: بازرسان، صحت قیمت‌ها، میزان تخفیف‌ها و نحوه تبلیغات واحد‌های صنفی را بررسی می‌کنند و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

محمدی فشارکی از شهروندان خواست پیش از خرید، قیمت واقعی کالا‌ها را بررسی کنند و تحت تأثیر تبلیغات هیجانی و درصد‌های غیرمتعارف تخفیف قرار نگیرند.

وی مشارکت مردم در شناسایی و گزارش تخلفات را مؤثر دانست و گفت: شهروندان می‌توانند موارد حراج بدون مجوز، تخفیف غیرواقعی و سایر تخلفات صنفی را از طریق شماره تلفن‌های ۰۳۱۳۲۳۵۲۰۱۲ و ۰۳۱۳۲۳۵۲۰۱۳ یا درگاه اینترنتی نما و سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

مسئول قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان تأکید کرد: حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و پشتیبانی از کسبه قانون‌مدار، از اولویت‌های نظارتی این قرارگاه است.