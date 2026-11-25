تندباد با سرعت ۸۲ کیلومتر بر ساعت پیش از ظهر امروز اردبیل را درنوردید و با شکستن شاخ و برگ درختان و سقوط آنها بر خودروها، به معابر، زیرساخت‌ها و شماری از واحد‌های تجاری و مسکونی استان خسارت وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، وزش باد شدید در تعدادی از شهرستان‌های استان موجب اختلال در زندگی عادی مردم شد و خساراتی به زیرساخت‌ها و واحدهای تجاری و مسکونی وارد کرد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: پیرو هشدار هواشناسی که پیش‌تر صادر شده بود، وزش باد شدید مناطقی از استان را پیش از ظهر امروز درنوردید که بیشترین سرعت وزش باد تاکنون از ایستگاه هواشناسی اردبیل با ۸۲ کیلومتر بر ساعت به ثبت رسیده است.

مجید کوهی روز چهارشنبه افزود: بر اساس نقشه‌های هواشناسی پیش‌بینی می‌شود تا عصر امروز وزش بادهای شدید گاهی با سرعت تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت همراه با گرد و خاک در شهرستان‌های اردبیل، مشگین‌شهر، سرعین، نیر، نمین، گرمی، انگوت، خلخال و کوثر تداوم یابد و از همین رو رعایت توصیه‌های هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۲ مورد تاکید است.

وی ادامه داد: اواخر وقت امروز با ورود یک سامانه به نسبت ناپایدار و تغییر الگوی جریان‌های و آغاز تدریجی وزش بادهای شرقی، ضمن کاهش دما در امشب و روز پنجشنبه، برای مناطقی از استان بارش باران و مه پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: این سامانه حرکت سریعی خواهد داشت و ظهر پنجشنبه از منطقه خارج خواهد شد و روزهای جمعه تا یکشنبه هفته آینده جو استان به نسبت پایدار خواهد بود اما از روز دوشنبه (۹ آذر) سامانه بارشی جدیدی استان اردبیل را تحت تاثیر قرار خواهد داد.