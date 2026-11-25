برخورد سه خودروی سمند، شاهین و تریلی در محور آبادان به اهواز، در محدوده ۲۵ کیلومتری سه‌راهی دارخوین به سمت اهواز، سه کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

تصادف سه خودرو در محور آبادان به اهواز با ۳ کشته و یک مصدوم

تصادف سه خودرو در محور آبادان به اهواز با ۳ کشته و یک مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان، گفت: این حادثه ساعت ۱۳:۴۷ روز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

دکتر یاسین افرا، افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، چهار دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات امدادی و درمانی برای مصدوم انجام گرفت.

وی با اشاره به مصدومان این حادثه ادامه داد: در این سانحه، یک زن ۴۱ ساله مصدوم شد که پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی به بیمارستان سینای اهواز انتقال یافت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان، گفت: متأسفانه بر اثر شدت برخورد، سه نفر شامل دو مرد ۳۴ و ۶۰ ساله و یک زن ۵۸ ساله جان خود را از دست دادند.

دکتر یاسین افرا، در پایان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به اصول ایمنی در محورهای مواصلاتی تأکید کرد.