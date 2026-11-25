نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت با عنوان منطقه آفتاب، از نهم تا دوازدهم آذرماه با حضور ۱۹ گروه نمایشی از شش استان کشور به میزبانی استان مرکزی در اراک برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: این رویداد هنری با حضور گروه‌های نمایشی از استان‌های اصفهان، تهران، البرز، چهارمحال‌وبختیاری، قم و مرکزی برگزار خواهد شد.

محمد اله‌دادی افزود: این جشنواره با هدف معرفی و به تصویر کشیدن توانمندی‌های افراد دارای معلولیت در عرصه هنر برگزار می‌شود تا ظرفیت‌ها و استعداد‌های آنان بیش از پیش در جامعه دیده شود.

وی با اشاره به اهمیت حضور افراد دارای معلولیت در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: برگزاری چنین رویداد‌هایی می‌تواند به معرفی توانمندی‌های این افراد، تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای فرهنگی جامعه کمک کند.