مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری کردستان با تأکید بر اصلاح نظام توزیع آرد و نان از بازنگری در سهمیه آرد روستایی، سازمانی و نانوایی‌ها در راستای هدفمندسازی یارانه‌های دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دیداری در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان با اشاره به حجم بالای یارانه تخصیصی دولت در این حوزه گفت: هوشمندسازی و اصلاح فرآیند‌های توزیع آرد با هدف جلوگیری از هدررفت منابع و تخصیص یارانه به مصرف‌کنندگان واقعی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به ساماندهی توزیع آرد روستایی و عشایری افزود: اطلاعات دریافت‌کنندگان آرد در استان در حال بازنگری است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری کردستان همچنین بر ضرورت همکاری فرمانداران، بخشداران و دهیاران برای اطلاع‌رسانی و ثبت‌نام افراد واجد شرایط تأکید کرد.

دیداری با تاکید بر لزوم بازنگری در سهمیه واحد‌های دریافت‌کننده نان یارانه‌ای و نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها گفت: حدود ۲.۱ درصد نانوایی‌های استان در گروه واحد‌های دارای تخلف پرتکرار قرار دارند و لازم است ضمن جلوگیری از تخصیص مجدد سهمیه‌های کسرشده، با تخلفات تکراری مطابق ضوابط برخورد شود.

وی شناسایی خانوار‌های دارای مصرف غیرمتعارف آرد و معرفی موارد مشکوک به مراجع قضایی ذیربط را از دیگر اقدامات این طرح عنوان کرد و افزود: سهمیه آرد سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز نیز باید بر اساس جمعیت تحت پوشش، میزان مصرف واقعی و نوع فعالیت بازنگری و اصلاح شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری کردستان در پایان از فرمانداران خواست با برگزاری نشست‌های توجیهی برای بخشداران و دهیاران، زمینه آگاهی‌بخشی عمومی و جلوگیری از انتشار شایعات درباره وضعیت تأمین و توزیع آرد و نان را فراهم کنند.