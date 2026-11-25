دو مخترع یزدی با تکیه بر دانش تخصصی، همدلی و پشتکار، توانسته‌اند با ثبت چندین اختراع و تجاری‌سازی چهار محصول، بخشی از نیاز‌های فنی واحد‌های صنعتی کشور را تأمین و مسیر تولید را در شرایط تحریم هموار کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، گاهی یک رفاقت قدیمی، جرقه‌ای برای تحول در صنعت می‌شود؛ حکایت بهزاد زارع مهرجردی و محمود سلطانی گردفرامرزی، دو دانش‌آموخته دکترای میکروالکترونیک است که از دوران دانشجویی تاکنون، دوشادوش یکدیگر برای رفع نیاز‌ها و مشکلات صنعت کشور تلاش کرده‌اند.

این دو مخترع جوان با شناسایی خلأ‌های فنی و نیاز‌های واحد‌های صنعتی و بررسی و پیگیری مشکلات بخش تولید، تصمیم گرفتند با تکیه بر دانش و خلاقیت خود، راهکار‌هایی بومی برای رفع این چالش‌ها ارائه کنند؛ تلاشی که به ثبت چندین اختراع به نام آنها انجامید و تاکنون چهار مورد از این اختراعات به مرحله تولید انبوه رسیده است.

مبدل‌های فلاپی به USB مورد استفاده در صنعت بافندگی و انواع اینورتر‌های تک‌فاز به سه‌فاز، از جمله محصولات تولیدشده این دو مخترع یزدی است که توانسته بخشی از نیاز‌های فنی واحد‌های تولیدی را برطرف کند و حتی در خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

این ابتکارات در شرایطی به کمک صنعت آمده است که تحریم‌ها با محدود کردن دسترسی واحد‌های تولیدی به تجهیزات و قطعات مورد نیاز، چالش‌های متعددی برای ادامه فعالیت آنها ایجاد کرده بود؛ اما تلاش این دو جوان و طراحی و ساخت تجهیزات بومی، راهکاری برای عبور از بخشی از این محدودیت‌ها و تداوم چرخه تولید فراهم کرد.

محمود سلطانی گردفرامرزی و بهزاد زارع مهرجردی، رمز موفقیت خود را رفاقت، همدلی و اعتماد متقابل می‌دانند؛ همراهی‌ای که در سال‌های فعالیت مشترک و عبور از دشواری‌های مسیر، پشتوانه اصلی آنها بوده است.

این دو مخترع با وجود فراز و نشیب‌های فراوان، همچنان با انگیزه و پشتکار در مسیر توسعه فناوری‌های بومی و رفع نیاز‌های صنعت کشور گام برمی‌دارند؛ مسیری که نشان می‌دهد دانش، اراده و همدلی جوانان ایرانی می‌تواند از دل محدودیت‌ها، فرصت‌های تازه‌ای برای تولید و پیشرفت کشور خلق کند.