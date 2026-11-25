یادواره ۱۵۷ شهید عشایری بخش بیرانوند لرستان، بهانه‌ای برای بازخوانی کارنامه پرافتخار ایل بیرانوند است که در دفاع از وطن صد‌ها شهید تقدیم نظام و انقلاب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده سپاه ناحیه عشایری لرستان در یادواره ۱۵۷ شهید عشایری بخش بیرانوند با اشاره به پیشینه درخشان ایل بیرانوند در دفاع از کشور گفت: این ایل ریشه‌دار در مقاطع مختلف تاریخی از دوران دفاع مقدس تا جنگ‌های اخیر، نقش‌آفرینی و بیش از ۶۵۰ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

سرهنگ مراد جعفری ادامه داد: عشایر ایران در دفاع از کیان کشور ۱۱ هزار و ۳۰۰ شهید تقدیم نظام و انقلاب کردند که سهم عشایر لرستان یک هزار و ۲۵ شهید است.

وی اظهارکرد: این یادواره همزمان با ششمین روز هفته بسیج و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عشایر، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.

سرهنگ جعفری با اشاره به تداوم روحیه ایثارگری در جامعه عشایری بیان کرد: حضور عشایر در دفاع از کشور به دوران دفاع مقدس محدود نبوده است و این قشر در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم بار دیگر وفاداری و آمادگی خود را برای دفاع از ایران نشان داده‌اند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان هم در این مراسم با تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های شهدای عشایر بیرانوند، بر پاسداشت راه و آرمان شهدا تأکید کرد. رونمایی از سه عنوان کتاب آشنایان غریب، کوچه پرستو‌ها و کوچه خون و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا از دیگر برنامه‌های این یادواره بود.

سرهنگ بازوند با اشاره به نقش آفرینی بسیجیان لرستان در حوادث و بحران‌های اخیر کشور تصریح کرد: بسیجیان پرافتخار استان به ویژه در جنگ تحمیلی دوم و سوم و حوادث دی ماه گذشته نشان دادند مرد میدان بحران‌ها هستند و با اتکا به باور‌های دینی، پیوند عمیق با ولایت و اعتقاد به نصرت الهی، در صحنه‌های حساس حضوری موثر و تعیین کننده دارند.