استاندار تهران اعلام کرد که از ۳۲ مصوبه عمرانی سفر نخست به شهریار، ۲۴ مصوبه به‌طور کامل اجرا شده و هشت مصوبه باقی‌مانده در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، پروژه‌های مهمی از جمله «مجموعه فرهنگی ورزشی لاله شاهد شهر»، «مخزن آب شرب ۵ هزار متر مکعبی صباشهر»، «هنرستان پردیس هنر» و «مدرسه دخترانه شهدای میناب» با حضور استاندار تهران افتتاح گردید.

استاندار تهران در پایان نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران با محوریت شهریار، از تحقق چشمگیر مصوبات این سفر خبر داد و اعلام کرد: تاکنون ۲۴ مصوبه از مجموع ۳۲ مصوبه عمرانی سفر نخست به شهریار به طور کامل اجرا شده است و هشت مصوبه باقی‌مانده نیز در حال اجراست و تصمیمات تازه‌ای برای توسعه فضا‌های آموزشی، تأمین پایدار آب، تکمیل شبکه فاضلاب، احداث کتابخانه مرکزی، سالن ورزشی و تسریع در تکمیل بیمارستان امام سجاد (ع) گرفته شده است.