جمعی از مسئولان اجرایی و خدمات‌رسان شهرستان دره‌شهر استان ایلام با حضور در محله مسکن مهر، از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات ساکنان قرار گرفتند و ساکنان نیز افت فشار آب، نبود درمانگاه، کمبود خدمات بهداشتی و شهری و برخی کمبود‌های زیرساختی را مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جمعی از مسئولان دستگاه های، اجرایی و خدمات رسان دره شهر با حضور در این محله از نزدیک در جریان مسائل و دغدغه‌های مردم قرار گرفتند؛ در این دیدار ساکنان مسکن مهر مشکلاتی از جمله؛ افت فشار آب، نبود درمانگاه و کمبود خدمات بهداشتی و شهری و برخی کمبود‌های زیر ساختی را با مسئولان مطرح کردند. مسئولان برای حل این مشکلات قول پیگیری دادند.