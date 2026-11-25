استاندار قزوین از صادرات استان در هشت ماهه جاری و برنامه‌ریزی برای گسترش بازار صادراتی به روسیه و چین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در سومین کارگروه صادرات غیر نفتی استان گفت: همزمان با مدیریت تعهدات ارزی، تسهیل تردد کامیون‌های صادراتی و فعال‌سازی ظرفیت‌های تجاری کشور‌های هدف، می‌توان میزان توسعه صادرات استان را افزایش کرد.

وی افزود:عملکرد صادراتی استان مطلوب بوده تا جایی که با وجود همه تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی، صادرات قزوین در شرایط جنگی نیز افزایش داشته است.

استاندار با تأکید بر حمایت از واحد‌های صنعتی و تولیدی، افزود: صنعت قزوین زنده و پویاست و تمام تلاش مدیریت استان بر این است که از فعالان اقتصادی و واحد‌های صنعتی حمایت شود تا روند تولید و اشتغال با قدرت ادامه یابد.

نوذری با اشاره به شرایط سخت و دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، تصریح کرد: در هیچ مقطعی از تاریخ ایران با چنین سطحی از تحریم مواجه نبوده‌ایم و در این شرایط باید با همدلی و همراهی، به کشور کمک کنیم.

هدف گذاری برای افزایش ۵ برابری صادرات و ایجاد بورس کشمش

محمد رضا صفی‌خانی، معاون اقتصادی استانداری قزوین، با اشاره به عملکرد قابل قبول نهاد‌های مختلف در توسعه صادرات، بر ضرورت حمایت از بخش‌های خصوصی و دولتی برای عبور از چالش‌های ناشی از تحریم‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به چالش ناترازی انرژی، خواستار همراهی مردم در صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز شد و خاطرنشان کرد که کاهش اندک مصرف در خانوار‌ها می‌تواند از بروز بحران در صنایع استان جلوگیری کند. صفی‌خانی همچنین بر ظرفیت‌های عظیم بازار‌های روسیه و چین برای توسعه صادرات استان تأکید کرد.

مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی استان، از برنامه‌های عملیاتی برای توسعه صادرات به روسیه خبر داد. وی با اشاره به دو سفر مکمل به شهر‌های اولیانوفسک و مسکو، از تلاش برای برقراری ارتباطات تجاری و ایجاد دفتر تجاری در روسیه خبر داد و اظهار داشت: «با پیگیری‌های صورت گرفته و ایجاد زیرساخت‌های لازم، پتانسیل افزایش ۵ برابری صادرات استان را داریم.»

افزایش ۱۷ درصدی صادرات در استان

مدیرکل گمرک استان نیز در این نشست گفت: میزان صادرات استان در هشت ماهه جاری با ۱۷ درصد افزایش، به ۴۲۸ میلیون دلار رسیده است.

سعید نادری، با اشاره به اینکه عراق، افغانستان و امارات متحده عربی سه کشور برتر صادراتی استان هستند، محصولات شوینده، روغن پایه و شیر خشک را در صدر کالا‌های صادراتی دانست.

فرامرز حریری مقدم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، ضمن اشاره به جایگاه نخست قزوین در تولید گلابی و رشد تولید کشمش، بر ضرورت حمایت از کشاورزان و ایجاد بازار‌های تضمینی تأکید کرد.