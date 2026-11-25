فرمانده انتظامی شهرستان صومعه‌سرا از توقیف ۹۰ خودرو و موتورسیکلت به دلیل ایجاد مزاحمت و سلب آسایش شهروندان، از ابتدای آبان امسال تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ سجاد سلمانی گفت: در پی طرحی برای برخورد با رانندگان وسایل نقلیه‌ایی که با رفتار‌های ناهنجار موجب سلب آسایش عمومی می‌شوند، از ابتدای آبان امسال تاکنون، ۶۰ خودرو و ۳۰ موتورسیکلت در شهرستان صومعه سرا به دلیل تخلفات متعدد توقیف شدند.

وی افزود: این وسایل نقلیه به دلیل مخدوش کردن پلاک، نصب اگزوز غیراستاندارد، استفاده از سامانه صوتی غیرمجاز، ایجاد آلودگی صوتی، بوق زدن‌های مکرر، مسابقه خیابانی، دور دور و حرکات نمایشی، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا هدف از اجرای این طرح را ایجاد محیطی امن و آرام برای شهروندان عنوان کرد و از رانندگان خواست با رعایت مقررات، در حفظ نظم و آرامش عمومی همکاری کنند.