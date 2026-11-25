به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «بیست میکرون دقت»، تجربه‌ای است که علاوه بر ثبت یک دستاورد فناورانه، بخشی از دشواری‌ها و ظرفیت‌های مسیر شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور را به تصویر می‌کشد.

میلاد حبیبی، نویسنده کتاب «بیست میکرون دقت»، درباره روند شکل‌گیری اثر گفت: «ما از اواسط سال ۱۴۰۰ فرایند تولید کتاب را آغاز کردیم. حدود ۴۰ ساعت مصاحبه با اعضای اصلی این شرکت و افرادی که در ساخت این دستگاه نقش داشتند، انجام شد. در این مصاحبه‌ها جزئیات کاملی از نحوه گردهم آمدن این افراد، آشنایی آنها با یکدیگر و نکات مدیریتی، علمی و فناورانه‌ای که به شکل‌گیری شرکت و طراحی و ساخت محصول منجر شد، ثبت کردیم.»

حبیبی افزود: «بعد از انجام مصاحبه‌ها وارد مرحله نگارش شدیم که حدود دو سال طول کشید. در نهایت، پس از مجموعه‌ای از رفت‌وبرگشت‌ها و اصلاحات، کتاب به نتیجه رسید.»

احمد امین فرد خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گزارش می دهد:



