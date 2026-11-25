مأموران انتظامی در جریان کنترل خودرو‌های عبوری در ایستگاه کامه تربت حیدریه، موفق به کشف ۲۶ کیلوگرم نقره قاچاق شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی،فرمانده انتظامی این شهرستان اظهار داشت مأموران انتظامی ایستگاه کامه حین کنترل خودرو‌های عبوری، به یک دستگاه خودروی سواری که به سمت مشهد در حرکت بود، مشکوک شده و پس از بازرسی دقیق، موفق به کشف ۲۶ کیلوگرم نقره قاچاق شدند.

وی افزود کارشناسان، ارزش نقره‌های مکشوفه را حدود ۱۳۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده انتظامی تربت حیدریه در پایان تصریح کرد که خودرو مذکور و متهمان در اختیار உரியتاً پلیس قرار گرفته‌اند و پرونده قضایی آنها در جریان است.