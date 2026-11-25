مولدسازی دارایی‌های راکد و مازاد دولت با هدف تبدیل اموال بلااستفاده به منابع مالی و هدایت آن به سمت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌ها و بازسازی مناطق آسیب‌دیده، در دستور کار دولت قرار گرفته است.

به گزارش گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما در برنامه امروز میز اقتصاد شبکه خبر با حضور حسین امیررحیمی، رئیس مرکز مولدسازی دارایی‌های دولت و مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، موضوع تامین مالی از طریق مولدسازی دارایی‌های راکد دولت، موانع اجرایی این طرح، ظرفیت‌های قانونی و نقش آن در تکمیل پروژه‌های عمرانی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مولدسازی؛ جایگزینی برای تامین مالی تورم‌زا و استفاده از ظرفیت دارایی‌های دولت

حسین امیررحیمی، رئیس مرکز مولدسازی دارایی‌های دولت، با اشاره به اهمیت مولدسازی در اقتصاد‌های پیشرفته اظهار کرد: بهره‌وری و ارتقای نحوه استفاده از دارایی‌ها یکی از روش‌های نوین تامین مالی محسوب می‌شود و در اقتصاد ایران نیز نمونه‌های قابل توجهی از اجرای طرح‌های مولدسازی وجود داشته است.

وی افزود: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت از اواخر سال ۱۴۰۱ عملاً وارد مرحله اجرا شد و پس از پایان مهلت دوساله آن در آذرماه سال گذشته، این مصوبه برای دو سال دیگر تمدید شد. در حال حاضر نیز لایحه مربوط به مولدسازی در دست بررسی و اصلاح قرار دارد تا با تصویب قانون جامع، زمینه اجرای مؤثرتر این سیاست فراهم شود.

امیررحیمی با بیان اینکه توقف و کندی اجرای مصوبه مولدسازی در سال‌های گذشته تا حدودی تحت تأثیر تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها قرار گرفت، گفت: برخی ابزار‌های پیش‌بینی‌شده در مصوبه سران قوا، از جمله موضوع مصونیت قضایی مدیران در چارچوب ضوابط، در قانون تامین مالی وجود ندارد و همین مسئله در تصمیم‌گیری مدیران برای واگذاری دارایی‌ها ایجاد احتیاط کرده است.

مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به کاهش درآمد‌های نفتی و محدودیت منابع بودجه‌ای دولت اظهار کرد: پس از تحریم‌ها و کاهش سهم نفت در تامین مالی بودجه، دولت‌ها توجه بیشتری به درآمد‌های مالیاتی داشته‌اند، اما درآمد‌های مالیاتی نیز به تنهایی پاسخگوی هزینه‌های دولت و حجم بالای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام نیست.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه تکمیل طرح‌های عمرانی در اثر تورم افزود: برای نمونه، پروژه بیمارستانی که چند سال پیش تکمیل آن هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، امروز به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ در حالی که منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه حتی در زمان آغاز نیز بخش محدودی از هزینه پروژه را پوشش می‌داد.

طغیانی تأکید کرد: مولدسازی به دنبال آن است که دارایی‌های بلااستفاده یا کم‌بازده دولت به دارایی دیگری تبدیل شوند که مردم بتوانند از منافع آن استفاده کنند. به جای اینکه دولت برای تامین مالی پروژه‌ها به استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی متوسل شود، می‌تواند از ظرفیت اموال و دارایی‌های موجود خود استفاده کند.

وی ادامه داد: تامین مالی دولت از مسیر‌های تورم‌زا، در نهایت به افزایش پایه پولی و تورم منجر می‌شود و از سوی دیگر، با اشغال ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، منابع کمتری برای تامین مالی بخش خصوصی و کسب‌وکار‌ها باقی می‌گذارد.

موانع نهادی و قانونی؛ چرا مولدسازی در سال‌های گذشته کند پیش رفت؟

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مهم‌ترین مانع اجرای مولدسازی، موانع نهادی و نگرانی مدیران دستگاه‌های اجرایی است، گفت: برخی مدیران تمایلی ندارند در دوره مسئولیت آنها از حجم دارایی‌های دستگاه کاسته شود و از سوی دیگر نگران هستند که دستگاه‌های نظارتی در سال‌های آینده درباره قیمت واگذاری اموال از آنها توضیح بخواهند.

طغیانی افزود: در چنین شرایطی، برای مدیر دستگاه راحت‌تر است که به منابع محدود بودجه‌ای اکتفا کند و وارد فرایند مولدسازی نشود؛ در حالی که منطق اقتصادی حکم می‌کند هر دستگاه متناسب با ماموریت خود از دارایی‌هایش استفاده کند و اموال بلااستفاده را به منابع مورد نیاز مردم و کشور تبدیل کند.

وی طولانی بودن فرایند‌های اداری، مشکلات اسناد مالکیت، وجود معارض و تصرف برخی املاک و همچنین نگرانی دستگاه‌ها از بازنگشتن منابع حاصل از فروش به مجموعه خود را از دیگر موانع این مسیر دانست و گفت: در شرایط تورمی، زمان اهمیت بسیار زیادی دارد و فرایند شناسایی، تعیین تکلیف و واگذاری دارایی‌ها باید با سرعت بیشتری انجام شود.

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت تدوین قانون جامع مولدسازی تصریح کرد: قانون باید از مدیرانی که در چارچوب ضوابط و به شکل کارشناسی اقدام می‌کنند حمایت کند و در مقابل، با واگذاری‌های غیرکارشناسی، فساد و تعارض منافع برخورد جدی داشته باشد. مجلس در حوزه قانون‌گذاری و دستگاه قضایی در زمینه نظارت و برخورد با تخلفات، مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

امیررحیمی نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه شناسایی و ثبت اموال دولت گفت: وزارت اقتصاد از طریق سامانه سادا و سپس سادانوین، زمینه شناسایی و ثبت دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی را فراهم کرده است و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد املاک دولت دارای سند تک‌برگ هستند.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات گذشته، نبود نهاد متناظر و نیرو‌های اجرایی کافی در استان‌ها برای پیگیری مولدسازی بود؛ اما با تغییر ساختار سازمانی و ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه مدیریت اموال و مولدسازی دارایی‌های دولت، امکان پیگیری بهتر فرایند‌های اجرایی در سراسر کشور فراهم شده است.

شناسایی بیش از ۹۰ درصد املاک دولت و افزایش ارزش دارایی‌ها پیش از واگذاری

رئیس مرکز مولدسازی دارایی‌های دولت با تشریح عملکرد این طرح اظهار کرد: تاکنون حدود سه هزار و ۳۴۸ مجوز مولدسازی صادر شده که بخشی از آنها مربوط به مجوز‌های سنوات گذشته است، اما همه این مجوز‌ها به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

امیررحیمی با اشاره به عملکرد دوره‌های گذشته گفت: از ابتدای اجرای طرح تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموع مولدسازی‌های به نتیجه رسیده رقمی کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به انبار نفت اصفهان است؛ با این حال، در سه تا چهار ماه اخیر حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان دیگر از این محل به نتیجه رسیده است.

وی با بیان اینکه باید دامنه شناسایی دارایی‌های مازاد دولت توسعه یابد، افزود: در کنار املاکی که به‌صورت مشخص بلااستفاده هستند، باید دارایی‌هایی نیز شناسایی شوند که اگرچه در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارند، اما متناسب با ظرفیت و نیاز واقعی آن دستگاه مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

رئیس مرکز مولدسازی دارایی‌های دولت با تأکید بر ضرورت ایجاد انگیزه در مدیران دستگاه‌های اجرایی برای مشارکت در این طرح تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که مدیران به جای نگرانی از کاهش دارایی‌های مجموعه خود، به دلیل افزایش بهره‌وری و مولدسازی اموال مورد تشویق قرار گیرند.

امیررحیمی همچنین درباره تفاوت فروش اموال مازاد با مولدسازی توضیح داد: این دو مفهوم یکسان نیستند؛ در مولدسازی، صرفاً فروش یک ملک با وضعیت موجود مدنظر نیست، بلکه ابتدا ظرفیت‌های ارزش‌افزایی دارایی بررسی می‌شود و با اقداماتی مانند تغییر کاربری، تفکیک اراضی، دریافت مجوز‌های ساخت و ایجاد پهنه‌بندی مناسب، ارزش اقتصادی آن افزایش می‌یابد.

وی برای تشریح این موضوع به نمونه‌ای در اصفهان اشاره کرد و گفت: زمینی که در شرایط عادی و بدون برخورداری از مجوز‌ها و ظرفیت‌های لازم، حدود سه تا چهار هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری می‌شد، با طی فرایند‌های ارزش‌افزایی و تغییر کاربری، برای محدوده‌ای حدود ۲۰۰ هکتاری، ارزشی در حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان پیدا کرده است.

امیررحیمی همچنین از افزایش ظرفیت ساخت‌وساز در یکی از اراضی متعلق به بانک سپه در محدوده شمال شرق تهران خبر داد و افزود: میزان تراکم ساختمانی این زمین با پیگیری‌های انجام‌شده از ۶۲۸ هزار مترمربع به یک میلیون و ۲۹۰ هزار مترمربع افزایش یافت و ارزش آن از حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.

وی درباره نحوه تخصیص منابع حاصل از مولدسازی نیز گفت: طبق پیش‌بینی قانون، منابع حاصل از مولدسازی برای وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت‌های دولتی به‌طور کامل در اختیار خود مجموعه‌ها قرار می‌گیرد و برای سایر دستگاه‌ها نیز امکان اختصاص تا ۵۰ درصد منابع به دستگاه مربوطه و انتقال مابقی به خزانه عمومی پیش‌بینی شده است.

امیررحیمی تأکید کرد: با وجود این پیش‌بینی قانونی، تاکنون حتی یک درصد از منابع حاصل از مولدسازی‌های انجام‌شده در دوره‌های مورد اشاره به خزانه عمومی منتقل نشده و منابع در اختیار خود دستگاه‌ها قرار گرفته است.

مولدسازی؛ ظرفیت تامین مالی بازسازی و تکمیل پروژه‌های عمرانی

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت مولدسازی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و بازسازی زیرساخت‌ها اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی از شرایط یکسانی برخوردار نیستند؛ برخی دستگاه‌ها خود دارای پروژه‌های نیمه‌تمام یا زیرساخت‌های آسیب‌دیده هستند و می‌توانند از منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌هایشان برای رفع این نیاز‌ها استفاده کنند.

طغیانی افزود: در مواردی که طبق قانون ۵۰ درصد منابع حاصل از مولدسازی به خزانه عمومی اختصاص پیدا می‌کند، این منابع می‌تواند برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام یا تامین مالی نیاز‌های سایر دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. حتی اگر این منابع مستقیماً به پروژه‌های بازسازی اختصاص پیدا نکند، کاهش بار مالی دستگاه‌های دارای دارایی مازاد بر منابع عمومی، امکان تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش‌های نیازمند را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه مولدسازی ظرفیت نامحدودی ندارد، گفت: اگر در سال‌های گذشته از این ظرفیت به شکل مناسب استفاده می‌شد، هم اداره دولت با مشکلات کمتری مواجه بود و هم مردم از خدمات و زیرساخت‌های بهتری بهره‌مند می‌شدند.

طغیانی با اشاره به تجربه اجرای پروژه انبار نفت اصفهان به‌عنوان نمونه‌ای از تامین مالی پروژه‌های عمرانی از طریق مولدسازی اظهار کرد: در دولت گذشته با پیگیری جدی مدیران استانی و همراهی دولت، یک دارایی راکد به منابع مالی مورد نیاز یک پروژه تبدیل شد و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل برای اجرای پروژه تامین شد؛ در حالی که زمین مورد نظر همچنان بدون تغییر باقی مانده است.

وی افزود: اگر اجرای این پروژه به امروز موکول می‌شد، با توجه به افزایش هزینه‌ها در شرایط تورمی، تامین منابع مورد نیاز آن چندین برابر دشوارتر بود. این تجربه نشان می‌دهد که در اجرای مولدسازی، سرعت عمل و عزم جدی مدیران اهمیت بسیار زیادی دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تغییر ساختار سازمانی در حوزه مدیریت اموال دولت نیز گفت: دولت با انتقال مسئولیت‌های مربوط به مولدسازی به مجموعه‌ای تخصصی‌تر و تغییر ماموریت سازمان اموال تملیکی به سازمان مدیریت اموال و مولدسازی، تلاش کرده است ظرفیت اجرایی این طرح را تقویت کند.

امیررحیمی نیز در بخش دیگری از برنامه از اجرای مولدسازی برای تامین مالی بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده خبر داد و گفت: بازسازی پل بی‌یک کرج از جمله اقداماتی است که در ماه‌های گذشته با استفاده از ظرفیت مولدسازی و با تامین منابعی در حدود دو هزار میلیارد تومان انجام شده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی صندوق املاک مولدسازی دولت خبر داد و آن را یکی دیگر از ابزار‌های مورد استفاده برای بهره‌گیری از ظرفیت دارایی‌های دولت عنوان کرد.

طغیانی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین و رفع موانع اجرایی مولدسازی خاطرنشان کرد: استفاده صحیح از دارایی‌های دولت می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و استقراض، منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌ها را فراهم کند. در مقابل، اگر این ظرفیت مورد استفاده قرار نگیرد، دولت ناچار خواهد بود برای جبران کسری بودجه به روش‌های تورم‌زا متوسل شود؛ روش‌هایی که در نهایت فشار آن به مردم و بخش تولید و کسب‌وکار‌ها منتقل خواهد شد.