همزمان با هفته بسیج، جشن احیای هشت رشته قنات در مناطق روستایی استان با تلاش جهادگران بسیج سازندگی و همکاری سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد؛ طرح‌هایی که با هدف تأمین آب، تقویت فعالیت‌های کشاورزی و کمک به ماندگاری جمعیت در روستاها اجرا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، سرهنگ پاسدار محمد فلاحتکار، مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز، با اشاره به اجرای این طرح‌ها در یک سال گذشته گفت: از مجموع هشت رشته قنات احیاشده، هفت رشته در شهرستان اشتهارد و یک رشته در روستای فشندک شهرستان طالقان قرار دارد.

وی افزود: در شهرستان اشتهارد، قنات مویزخاک در روستای مویزخاک به طول ۳۰۰ متر و عمق ۱۷ متر، کاریز سلطان‌علی نکوجار در روستای نکوجار به طول ۴۰۰ متر و عمق ۱۵ متر و قنات غازیان در روستای غازیان به طول ۳۰۰ متر و عمق ۲۴ متر احیا شده است.

فلاحتکار ادامه داد: قنات محمدآباد در روستای ایپک به طول ۴۰۰ متر و عمق ۱۰ متر، قنات نوک‌کهریز در روستای جارو به طول ۳۰۰ متر و عمق ۲۰ متر، قنات پلنگ‌آباد به طول یک‌هزار و ۲۰۰ متر و عمق ۸۵ متر و قنات انجمن در روستای ایپک به طول ۶۰۰ متر و عمق ۴۵ متر نیز از دیگر طرح‌های اجراشده در شهرستان اشتهارد است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز، احیای قنات فشندک در روستای فشندک شهرستان طالقان به طول ۵۰۰ متر و عمق ۱۸ متر را هشتمین طرح برشمرد و گفت: اجرای این طرح‌ها علاوه بر کمک به تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی، در تقویت اقتصاد روستاها، توسعه پایدار و جلوگیری از مهاجرت روستاییان نقش مؤثری دارد.

وی با اشاره به دیگر اقدامات جهادگران بسیجی در حوزه آب کشاورزی افزود: در یک سال گذشته، چهار هزار متر از قنوات مناطق مختلف استان لایروبی و احیا شده و همچنین ۲۴ هزار و ۵۶۰ مترمربع بتن‌پارچه‌ای برای بهسازی و مدیریت مسیرهای انتقال آب اجرا شده است.

فلاحتکار خاطرنشان کرد: در همین مدت، خطوط انتقال آب کشاورزی به طول ۱۴ هزار و ۳۰۵ متر نیز با تلاش گروه‌های جهادی احداث شده است.

این مراسم همزمان با هفته بسیج و با قدردانی از همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در اجرای طرح‌های احیای قنوات برگزار شد.