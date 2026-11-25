به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ دستوار گفت: محدودیت‌های ترافیکی مراسم جانفدایان حسینیه ایران در روز پنجشنبه پنجم آذرماه از ساعت ۱۳ اجرا خواهد شد. وی افزود:به همین منظور از میدان امام علی به سمت میدان امام حسین کامل مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان یزد افزود: ضمنا تمام ورودی‌های میدان امام حسین از سمت بلوار دانشجو و بلوار باهنر و بلوار بهشتی مسدود است و امکان ورود به داخل میدان وجود ندارد.

وی گفت: از همشهریان تقاضا می‌شود، از مسیر‌های جایگزین برای تردد استفاده کنند.