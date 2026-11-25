به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سردار رضا ترابی فرمانده قرارگاه امام علی (ع) جنوب کشور در این مراسم گفت: امروز گلوی دشمن در تنگه هرمز تحت فشار است.

سرهنگ پاسدار محمد رسول جلالی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بستک هم گفت: فرزندان بسیجی قهرمان، مانع رسیدن دشمن به اهداف شان شدند.

سید سلیمان حسینی امام جمعه اهل سنت بستک نیز گفت: شهدا از جان خود گذشتند تا امنیت در کشور برقرار شود.

در پایان مراسم از خانواده معظم شهدای جنگ رمضان قدردانی شد.

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