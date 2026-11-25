به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛خسرو پیرهادی در نشست هماهنگی برگزاری این جشنواره که در فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد، گفت: این نشست با حضور هنرمندان، فعالان حوزه تئاتر و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استانی و کشوری با هدف برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد ملی برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره مشخص و احکام آنان ابلاغ شد تا با ایجاد ساختاری منسجم، زمینه همکاری دستگاه‌های اجرایی و برگزارکنندگان برای اجرای مطلوب جشنواره فراهم شود.

فرماندار ویژه آبادان با تأکید بر نقش تئاتر در ارتقای آگاهی عمومی و پرورش استعدادهای نوجوانان و جوانان گفت: آبادان از ظرفیت‌های بالایی برای میزبانی رویدادهای فرهنگی و هنری برخوردار است و استقبال مردم از فعالیت‌های هنری، نشان‌دهنده آمادگی این شهرستان برای برگزاری چنین جشنواره‌هایی است.

پیرهادی با بیان اینکه ایجاد نشاط اجتماعی و تولید آثار هنری با قابلیت عرضه در سطح ملی و بین‌المللی از اهداف این جشنواره است، ابراز امیدواری کرد برگزاری پنجمین جشنواره ملی تئاتر «رویش پیچک» در دی‌ماه امسال، به ارتقای سطح فرهنگی و هنری منطقه کمک کند.