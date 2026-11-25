وزیر آموزش‌وپرورش در پیامی با تسلیت درگذشت استاد رضا امیرخانی، نویسنده و اندیشمند برجسته کشور، فقدان این چهره متمایز عرصه ادبیات و قلم را ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای ادبیات معاصر ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ وزیر آموزش‌وپرورش در پیامی با تسلیت درگذشت استاد رضا امیرخانی، نویسنده و اندیشمند برجسته کشور، فقدان این چهره متمایز عرصه ادبیات و قلم را ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای ادبیات معاصر ایران دانست.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، در پی درگذشت استاد رضا امیرخانی، نویسنده و اندیشمند برجسته کشور، با صدور پیامی این ضایعه را به خانواده آن مرحوم، به‌ویژه جناب آقای چینی‌فروشان و جامعه فرهنگی و ادبی کشور تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش، به این شرح است:

انا لّله و انا الیه راجعون

خانواده محترم امیرخانی

با سلام و احترام

درگذشت استاد رضا امیرخانی، نویسنده و اندیشمند برجسته و فرهیخته که از چهره‌های متمایز عرصه ادبیات و قلم بود، موجب اندوه و تألم فراوان شد. مرحوم امیرخانی با آثاری ارزشمند که در حوزه‌های سفرنامه‌ها و جستار از خود به یادگار گذاشت، جایگاه ویژه‌ای در فضای فرهنگی کشور داشت. فقدان چنین نویسنده و صاحب‌قلمی، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای پیکره ادبیات معاصر کشور به شمار می‌رود. اینجانب مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را با خانواده محترم ایشان، به‌ویژه جناب آقای چینی‌فروشان و همچنین تمامی دوستان، همراهان و علاقه‌مندان ایشان در عرصه فرهنگ و ادبیات اعلام می‌دارم. از درگاه ایزد منان، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش