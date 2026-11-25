شرکت‌کنندگان از شهرستان‌های دهلران، دره شهر، ایوان و سیروان در پنج رشته پویانمایی، بازی و نرم‌افزار تلفن همراه، هوش مصنوعی و میکرورسانه، توانمندی‌ها و ایده‌های خلاقانه خود را به رقابت گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج با حضور ۶۰ نفر از نوجوانان و جوانان خلاق دهلرانی در قالب تیم‌های مختلف انفرادی و گروهی برگزار شد.

در این رویداد؛ شرکت‌کنندگان در پنج رشته با یکدیگر به رقابت پرداختند و با تکیه بر خلاقیت و توانمندی‌های خود، ایده‌های نو و کاربردی را در حوزه تولید محتوای دیجیتال ارائه کردند.

سرهنگ پاسدار محمد رحمانی، فرمانده سپاه ناحیه دهلران با اشاره به استقبال جوانان از این رویداد گفت: ۶۰ نفر در قالب تیم‌های مختلف انفرادی و گروهی و در پنج رشته در این رویداد شرکت کردند و ایده‌های نو و کاربردی خود را ارائه دادند.

وی هدف از برگزاری این رویداد را شناسایی و حمایت از استعداد‌های جوان در عرصه فضای مجازی و تقویت ظرفیت تولید محتوای اثرگذار عنوان کرد.

شرکت‌کنندگان نیز با ارائه آثار و ایده‌های خود؛ بخشی از توانمندی‌های نسل جوان در عرصه رسانه و فضای مجازی را به نمایش گذاشتند؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه‌ساز تولید محتوای خلاقانه، کاربردی و متناسب با نیاز جامعه باشد.