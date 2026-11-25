به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جواد اشرفی در گفت‌و‌گو با خبر ساعت ۱۷ شبکه خوزستان با اشاره به اینکه برخی شبکه‌ها و سایت‌ها به صورت اشتباه اقدام به انتشار میزان شاخص آلودگی هوا می‌کنند، ادامه داد: شهروندان جهت اطلاع از آخرین وضعیت شاخص‌های آلودگی هوا می‌توانند به سایت سامانه پایش کیفی هوای کشور سازمان حفاظت محیط زیست به نشانی: https://aqms.doe.ir/ مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه امروز برخی کنال‌ها و سایت‌های خبری به اشتباه میزان آلودگی در شهرستان رامشیر در وضعیت خطرناک اعلام کرده بودند که این موضوع صحیح نبوده است، ادامه داد: کارگروه اضطراری آلودگی هوا استان خوزستان در زمان افزایش میزان آلاینده‌ها براساس داده‌ها و پیش بینی‌های هواشناسی تشکیل جلسه می‌دهد و پایداری و شرایط آب و هوا را مد نظر قرار می‌دهد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان تاکید کرد: در بررسی و مصوبات جلسات کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان حداکثر دقت در جهت سلامت شهروندان از جمله دانش آموزان انجام می‌شود.