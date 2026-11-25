اخباری با اشاره به دشواری دیدار پیش‌روی تیمش مقابل مس شهر بابک، از غیبت چند بازیکن به دلیل مصدومیت و بیماری خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سعید اخباری در آستانه دیدار مقابل مس شهر بابک، با اشاره به آمادگی بازیکنان و شرایط ویژه تیم پس از اتفاقات دیدار گذشته، اظهار کرد: بازیکنان تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌اند و با وجود برخی مشکلات و شرایط خاص، سایر نفرات تیم برای مسابقه پیش‌رو آماده هستند.

وی با بیان اینکه مس شهر بابک پس از تغییر کادر فنی هنوز دیداری انجام نداده و نخستین مسابقه خود را مقابل تیم ما برگزار می‌کند، افزود: شناخت خوبی از تفکرات کادر فنی حریف و بازیکنان این تیم داریم و می‌دانیم بازی بسیار دشواری پیش رو خواهیم داشت. البته با توجه به روند خوب تیم ما، این مسابقه برای حریف نیز تقابل سختی خواهد بود.

سرمربی تیم چادرملوی اردکان با تأکید بر اهمیت آمادگی بدنی و استفاده از اشتباهات حریف در فوتبال تصریح کرد: هر دو تیم شناخت متقابلی از یکدیگر دارند و در چنین مسابقاتی تیمی موفق خواهد بود که از اشتباهات حریف بهتر استفاده کند، قدرت دوندگی بیشتری داشته باشد و در جریان بازی عملکرد مؤثرتری ارائه دهد. در شرایط فعلی، آمادگی جسمانی و فاکتور بدنی از مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقیت است.

وی در ادامه از غیبت چند بازیکن در دیدار فردا خبر داد و گفت: دیگو تورس به دلیل مصدومیت پس از بازی گذشته و آسیب‌دیدگی در تمرینات، نیازمند طی کردن دوران نقاهت است. علی صفری و اسلام‌طلب نیز مانند هفته‌های گذشته در اختیار تیم نیستند. طا‌ها طباطبایی به دلیل گرفتگی عضلانی، رضا بخشان به علت نرسیدن به آمادگی بدنی کامل پس از دوران مصدومیت و عیسی لو به دلیل شکستگی دست، غایبان ما خواهند بود. همچنین سیدعلی کمالی به علت سرماخوردگی شدید نمی‌تواند تیم را همراهی کند.

سرمربی تیم با اشاره به اهمیت حمایت هواداران در این مسابقه خاطرنشان کرد: مردم عزیز استان یزد همواره یار دوازدهم تیم بوده‌اند و دلگرمی ما نیز به حضور و حمایت آنهاست. از هواداران درخواست می‌کنم همانند دیدار‌های گذشته، با حضور پرشور خود ورزشگاه را پر کنند تا بتوانیم با حمایت آنها و کسب سه امتیاز، زمین مسابقه را ترک کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی نیم‌فصل اظهار داشت: با توجه به اینکه چند هفته تا پایان نیم‌فصل باقی مانده است، باید در این مدت روی بازیکن‌سازی و حفظ آمادگی نفرات موجود تمرکز کنیم. در عین حال، همه تیم‌ها به دنبال تقویت خود هستند و ما نیز برای حضور قدرتمندتر در ادامه رقابت‌ها به حمایت مجموعه باشگاه و مسئولان استان نیاز داریم.

وی افزود: این تیم مورد علاقه مردم استان یزد است و با حمایت و همراهی آنها به لیگ برتر رسیده است؛ بنابراین تقویت تیم در نیم‌فصل، متناسب با شأن و انتظارات مردم استان، یک ضرورت است. در زمان مناسب، اسامی بازیکنان مدنظر برای جذب را به باشگاه ارائه خواهیم کرد و باشگاه نیز پیگیر این موضوع است.

سرمربی تیم در پایان با اشاره به مصدومیت سعید محمدی و دوری او از میادین تا پایان فصل به دلیل عمل جراحی رباط، تأکید کرد: باید برای جایگزینی این بازیکن نیز در نیم‌فصل برنامه‌ریزی کنیم و با کمک و حمایت همه مجموعه استان، شرایطی فراهم کنیم تا تیم در ادامه مسابقات با قدرت بیشتری به میدان برود.

در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال؛ فردا، چادرملو اردکان ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف مس شهربابک می‌رود.