به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ چهارمین رویداد حجاب و عفاف «بانوی ایرانی اسلامی تسنیم» با هدف حمایت از تولید ملی، معرفی ظرفیت تولیدکنندگان پوشاک ایرانی ـ اسلامی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، در اصفهان گشایش یافت.

این رویداد با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، از امروز ۴ آذر تا جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵ در تالار بزرگ بانک سپه واقع در خیابان جابر انصاری اصفهان برپاست.

علاقه‌مندان می‌توانند در این سه روز، از ساعت ۱۱ تا ۲۱ از این رویداد بازدید کنند.