پخش زنده
امروز: -
چهارمین رویداد حجاب و عفاف بانوی ایرانی اسلامی تسنیم در اصفهان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ چهارمین رویداد حجاب و عفاف «بانوی ایرانی اسلامی تسنیم» با هدف حمایت از تولید ملی، معرفی ظرفیت تولیدکنندگان پوشاک ایرانی ـ اسلامی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، در اصفهان گشایش یافت.
این رویداد با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، از امروز ۴ آذر تا جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵ در تالار بزرگ بانک سپه واقع در خیابان جابر انصاری اصفهان برپاست.
علاقهمندان میتوانند در این سه روز، از ساعت ۱۱ تا ۲۱ از این رویداد بازدید کنند.