مدیر آبفای شهرستان کرج با اشاره به عبور تابستان امسال با کمترین چالش آبی، کاهش ذخایر آب زیرزمینی و پیامدهای برداشت بی‌رویه از این منابع را مهم‌ترین تهدید پیش روی استان در سال‌های آینده دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، احمد کلانترزاده در برنامه رادیویی «البرز من سلام» صدا و سیمای استان گفت: اگرچه با اجرای اقدامات زیرساختی و همکاری شهروندان، تابستان امسال در تأمین آب با کمترین مشکل سپری شد، اما افت سطح آب‌های زیرزمینی و پدیده فرونشست زمین همچنان از نگرانی‌های جدی استان به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب افزود: کاهش ذخایر آبخوان‌ها در سال‌های گذشته روندی نگران‌کننده داشته و ادامه برداشت بی‌رویه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای استان و مدیریت شهری به همراه داشته باشد؛ از این رو باید برای صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع آب، برنامه‌ریزی جدی‌تری انجام شود.

مدیر آبفای شهرستان کرج با اشاره به چالش‌های تأمین آب در ماه‌های اوج مصرف اظهار کرد: در تیر و مرداد، ناترازی برق در برخی مقاطع بر روند خدمات‌رسانی تأثیر گذاشت، اما استفاده از دیزل‌ژنراتورهای مستقر در مجموعه آبفا بخشی از این مشکلات را جبران کرد؛ موضوعی که در سال‌های گذشته چالش جدی‌تری برای مجموعه ایجاد می‌کرد.

کلانترزاده همراهی شهروندان را یکی از عوامل مؤثر در عبور از تابستان دانست و گفت: اجرای طرح‌های فنی و زیرساختی بدون مشارکت مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. مصرف بهینه آب می‌تواند بین ۱۰ تا ۲۰ درصد به پایداری شبکه آبرسانی کمک کند و امکان بهره‌مندی همه شهروندان از این نعمت حیاتی را فراهم سازد.

وی با بیان اینکه کاهش دما و افت مصرف در فصل سرد، فشار بر شبکه آبرسانی را کاهش می‌دهد، افزود: در شرایط فعلی چالش خاصی در حوزه تأمین آب پیش‌بینی نمی‌شود. همچنین با اقداماتی که در بخش شبکه و توزیع انجام شده، میزان حوادث و مشکلات شبکه به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.

مدیر آبفای شهرستان کرج، بهبود زیرساخت‌های آبرسانی را حاصل همکاری مجموعه مدیریت شهری و مسئولان استانی و تلاش کارکنان آبفا در سال‌های اخیر عنوان کرد و از نیروهای عملیاتی این مجموعه برای پیگیری شبانه‌روزی حوادث شبکه، به‌ویژه در روزهای گرم سال و هنگام شکستگی خطوط انتقال و توزیع، قدردانی کرد.

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