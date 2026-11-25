در جریان دیدار رئیس‌جمهور با جمعی از دانشجویان و اساتید، یکی از دانشجویان با انتقاد از نحوه مدیریت تریبون‌ها در نشست‌ امروز، خواستار تخصیص فرصت‌های برابر برای بیان دغدغه‌های دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی،این دانشجوی معترض با اشاره به تفاوت فرصت‌های تخصیص سخنرانی برای مراکز مختلف آموزشی اظهار داشت: در حالی که برخی دانشجویان فرصت یافتند تا حتی مسائل رفاهی و جزئی را مطرح کنند، متأسفانه فرصت کافی برای پرسش و پاسخ اساتید و دانشجویان برخی مراکز فراهم نشده است.

این دانشجوی معترض در این راستا خواستار آن شد تا در برنامه‌های آتی، تریبونی مشخص و اجباری برای نمایندگان دانشگاه فرهنگیان در نظر گرفته شود تا دغدغه‌های آنان به طور مستقیم شنیده شود.

در پاسخ به این انتقادات، تأکید شد که نقد‌ها و پیشنهادات دانشجویان مورد توجه قرار دارد، اما برای حفظ نظم جلسات و پیشبرد برنامه‌های پیش‌بینی شده، باید از مسیر‌های قانونی و مکتوب برای ارائه نقد‌ها استفاده شود تا از هرگونه اختلال در روند برگزاری نشست‌ها جلوگیری گردد.