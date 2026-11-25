فرماندار ویژه آبادان از بررسی مشکلات شبکه آب و فاضلاب مناطق مختلف این شهرستان و برنامه‌ریزی برای تسریع در اجرای طرح‌های آبرسانی و فاضلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ خسرو پیرهادی در نشست تخصصی با حضور دکتر امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با اشاره به بررسی مشکلات مناطق کوی فیه، کوی ذوالفقاری و شهرک دریا گفت: برای رفع مشکلات این مناطق تصمیماتی اتخاذ شده و هفته آینده نیز جلسه‌ای تخصصی با حضور مدیران وزارت نیرو در تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: همچنین قرار است ظرف دو هفته آینده تیمی فنی از سوی وزارت نیرو برای بررسی وضعیت تصفیه‌خانه‌ها و شبکه‌های در دست اجرا به آبادان اعزام شود.

فرماندار ویژه آبادان با اشاره به طرح آبرسانی به روستاهای بخش مرکزی، به‌ویژه تنگه یک تا سه، ادامه داد: برای تکمیل این طرح که تنها هفت کیلومتر از مسیر آن باقی مانده، پیگیری‌های لازم انجام شده است.

پیرهادی همچنین از ورود طرح آب‌شیرین‌کن اروندکنار به مرحله اجرا خبر داد و ابراز امیدواری کرد این طرح تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست از صدور دستورهای ویژه برای تسریع در اجرای طرح‌های آبرسانی و فاضلاب شهرستان خبر داد.

جلیل مختار، با اشاره به جمعیت بیش از هشت هزار نفری روستاهای تنگه یک، دو و سه گفت: برای تسریع در تکمیل طرح آبرسانی این مناطق و رفع تنش آبی روستاییان، دستورهای لازم صادر شده است.

وی محدود بودن تعداد پیمانکاران و جبهه‌های کاری را از چالش‌های اجرای طرح‌های فاضلاب دانست و افزود: با به‌کارگیری پیمانکاران جدید و افزایش جبهه‌های کاری می‌توان روند اجرای شبکه فاضلاب را سرعت بخشید و از اعتبارات تخصیص‌یافته به‌موقع استفاده کرد.

نماینده مردم آبادان همچنین از برنامه‌ریزی برای انتقال روزانه ۱۵ تا ۲۰ هزار مترمکعب آب غدیر به روستاهای هدف خبر داد و گفت: با افزایش دبی آب غدیر به ۱۸۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، انتقال آب به این مناطق در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: مطالعات احداث خط انتقال ۲۴ کیلومتری از جمشیدآباد به سه‌راهی چوئبده و اروندکنار در حال نهایی شدن است.

مختار در پایان به طرح ایستگاه پمپاژ منیوحی اشاره کرد و گفت: پس از کنار گذاشته شدن پیمانکار پیشین بر اساس ماده ۴۸، انتظار می‌رود شرکت آب و فاضلاب آبادان با تأمین تجهیزات مورد نیاز، اجرای مرحله نخست این طرح را آغاز کند.

به گفته وی، تکمیل این طرح می‌تواند به افزایش دبی و بهبود کیفیت و کمیت آب منطقه کمک کند.