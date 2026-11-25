مدیرعامل مرکز علوم و فناوری نوجوانان ایران (IYSTC) در کنفرانس بین‌المللی رهبری خلاق (CLC Global 2026) در پاکستان، به‌عنوان یکی از چهره‌های برگزیده این رویداد، موفق به دریافت جایزه بین‌المللی رهبری و اثرگذاری جهانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کنفرانس بین‌المللی رهبری خلاق در روز‌های ۱۸ تا ۲۳ نوامبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۷ تا ۱ آذر ۱۴۰۵، در اسلام‌آباد پاکستان برگزار شد و میزبان رهبران، مدیران، متخصصان، کارآفرینان و نوآورانی از ۶۰ کشور جهان بود.

این رویداد بین‌المللی با محوریت رهبری اثرگذار، آموزش، علم و فناوری، هوش مصنوعی، نوآوری، کارآفرینی و توسعه اجتماعی، بستری برای تبادل تجربیات، ارائه دیدگاه‌های نوین مدیریتی، توسعه تعاملات حرفه‌ای و گسترش همکاری‌های بین‌المللی میان فعالان حوزه‌های مختلف فراهم کرد.

جایزه بین‌المللی رهبری و اثرگذاری جهانی با هدف شناسایی و تقدیر از شخصیت‌هایی اعطا می‌شود که از طریق رهبری مؤثر، فعالیت‌های حرفه‌ای و مدیریتی و توسعه فرصت‌های آموزشی و اجتماعی، نقش قابل توجهی در ایجاد تغییرات مثبت در جامعه ایفا کرده‌اند. ارزیابی نامزد‌های این جایزه بر اساس سوابق حرفه‌ای، دستاوردها، توانمندی‌های رهبری، ابتکارات نوآورانه و میزان اثرگذاری اجتماعی آنان صورت می‌گیرد.

مهدی رشیدی جهان از سال ۲۰۱۰ میلادی در حوزه آموزش، علم و فناوری فعالیت داشته و طی بیش از ۱۵ سال فعالیت حرفه‌ای، در زمینه توسعه برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، شناسایی و پرورش استعداد‌های نوجوانان، گسترش فرصت‌های کارآفرینی و ایجاد ارتباطات علمی و آموزشی بین‌المللی فعالیت کرده است.

از دیگر زمینه‌های فعالیت حرفه‌ای وی می‌توان به مشارکت در داوری رویداد‌های بین‌المللی علمی، اختراعات و نوآوری و تلاش برای فراهم‌کردن زمینه حضور و معرفی استعداد‌های ایرانی در عرصه‌های علمی بین‌المللی اشاره کرد.

دریافت این جایزه، در کنار تقدیر از سوابق حرفه‌ای یک مدیر ایرانی در حوزه آموزش و فناوری، فرصتی برای بازتاب فعالیت‌های مرتبط با توسعه استعداد‌های نسل جوان و ظرفیت‌های علمی و آموزشی کشور در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود.