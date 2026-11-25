پژوهشگر دانشگاه صنعتی سهند تبریز با توسعه الکترولیت پلیمری باتری یون کلسیم، به فناوری ساخت باتری‌های قابل‌شارژ با ایمنی بیشتر و وابستگی کمتر به لیتیوم نزدیک شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پژوهشگر دانشگاه صنعتی سهند تبریز در یک طرح تحقیقاتی، موفق به توسعه الکترولیت پلیمری برای باتری‌های قابل‌شارژ یون کلسیم شده است؛ فناوری‌ای که می‌تواند در آینده به‌عنوان جایگزینی برای باتری‌های متداول لیتیومی مورد توجه قرار گیرد.

آمنه تقوی کهق، مجری این پژوهش که با حمایت بنیاد ملی علم ایران و راهنمایی مهدی سلامی کلجاهی انجام شده است، با اشاره به افزایش نیاز به ذخیره‌ساز‌های انرژی گفت: محدودیت منابع لیتیوم، هزینه استخراج و برخی چالش‌های ایمنی باتری‌های لیتیومی، ضرورت بررسی مواد جایگزین را افزایش داده است.

وی افزود: کلسیم به دلیل فراوانی بیشتر در طبیعت و هزینه پایین‌تر، ظرفیت مناسبی برای استفاده در نسل آینده باتری‌های قابل‌شارژ دارد؛ هرچند عملکرد الکترولیت‌ها و حفظ ظرفیت باتری در چرخه‌های متعدد شارژ و تخلیه، از چالش‌های اصلی این فناوری است.

توسعه الکترولیت پلیمری با ایمنی بیشتر

این پژوهشگر با اشاره به دستاورد اصلی طرح گفت: در این تحقیق، یک نمک جدید کلسیمی برای استفاده در الکترولیت باتری معرفی و بررسی شد که نتایج آزمایش‌ها، بهبود انتقال یون‌های کلسیم و پایداری باتری را نشان می‌دهد.

تقوی کهق افزود: همچنین با بررسی حلال‌های مختلف از جمله پلی‌اتیلن گلیکول، اتیلن گلیکول و گلیسیرین، شرایط مناسب‌تری برای انحلال نمک کلسیم و بهبود عملکرد الکترولیت فراهم شد.

وی با بیان اینکه توسعه الکترولیت پلیمری جامد از بخش‌های مهم این پژوهش است، اظهار کرد: این نوع الکترولیت در مقایسه با نمونه‌های مایع می‌تواند خطر نشت مواد و آتش‌سوزی را کاهش دهد و ایمنی باتری را افزایش دهد.

حفظ بیش از ۸۵ درصد ظرفیت پس از ۱۰۰ چرخه شارژ

مجری طرح با اشاره به نتایج آزمایشگاهی این باتری گفت: الکترولیت پلیمری تولیدشده توانست پس از ۱۰۰ چرخه شارژ و تخلیه، بیش از ۸۵ درصد ظرفیت اولیه باتری را حفظ کند؛ همچنین بازده شارژ آن به حدود ۱۰۰ درصد رسید.

وی افزود: بررسی الکترود‌ها پس از استفاده طولانی‌مدت نیز نشان داد آسیب جدی به ساختار آنها وارد نشده است که می‌تواند نشانه‌ای از سازگاری مناسب الکترولیت توسعه‌یافته با اجزای باتری باشد.

تقوی کهق تأکید کرد: توسعه الکترولیت‌های پایدار و مناسب، یکی از چالش‌های مهم در مسیر تجاری‌سازی باتری‌های یون کلسیم است و نتایج این پژوهش می‌تواند به رفع بخشی از محدودیت‌های این فناوری کمک کند.

به گفته این پژوهشگر، باتری‌های یون کلسیم در صورت تکمیل مراحل توسعه و رسیدن به تولید صنعتی، ظرفیت استفاده در خودرو‌های برقی، تجهیزات الکترونیکی و سامانه‌های ذخیره انرژی خورشیدی و بادی را خواهند داشت.



