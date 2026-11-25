سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه تفکر بسیجی مرز‌های جغرافیایی را درنوردیده است، خاطرنشان کرد: این الگو امروز به عنوان نمادی از ایستادگی و مقاومت برای ملت‌های آزاده جهان شناخته می‌شود و می‌تواند در برابر نظام سلطه و استکبار جهانی نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار شکارچی در جمع بسیجیان و فعالان فرهنگی بندرعباس با تبریک هفته بسیج، تفکر بسیجی را الگویی الهام‌بخش برای قدرت ملی، دفاع و پیشرفت همه‌جانبه کشور دانست.

سردار ابوالفضل شکارچی با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «بسیج مدرسه عشق است»، اظهار کرد: امروز تبلور و تجلی این عشق را در تمامی عرصه‌ها و زمینه‌ها مشاهده می‌کنیم و به برکت این تفکر، اراده‌هایی در جامعه شکل گرفته که توانایی تبدیل اندیشه و انگیزه به عمل و اقدام را دارند.

وی با تاکید بر اینکه تفکر بسیجی مرز‌های جغرافیایی را درنوردیده است، خاطرنشان کرد: این الگو امروز به عنوان نمادی از ایستادگی و مقاومت برای ملت‌های آزاده جهان شناخته می‌شود و می‌تواند در برابر نظام سلطه و استکبار جهانی نقش‌آفرینی کند.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح افزود: بسیج با تکیه بر سرمایه انسانی مؤمن و انقلابی، توانسته است در عرصه‌های دفاعی و امنیتی، الگویی از قدرت بازدارنده ملی را به نمایش بگذارد.

سردار شکارچی با اشاره به نقش بسیج در عرصه‌های سازندگی و محرومیت‌زدایی تصریح کرد: امروز بسیج تنها به عرصه دفاعی محدود نیست، بلکه در حوزه‌های عمرانی، خدمت‌رسانی، بهداشت و درمان و آموزش نیز حضوری فعال و اثرگذار است.

سخنگوی سپاه هم در جمع بسیجیان و فعالان فرهنگی در بندرعباس، ضمن تبریک هفته بسیج اظهار کرد: به فرموده امام خمینی (ره)، بسیج مدرسه عشق است و امروز تبلور و تجلی این عشق را در عرصه‌های مختلف کشور مشاهده می‌کنیم که در جامعه جاری شده و تفکری را شکل داده که می‌تواند اراده‌ها را تقویت کند، به میدان بیاورد و به عمل تبدیل کند.

وی با اشاره به کارکرد‌های فرهنگی و اجتماعی بسیج اظهار کرد: تفکر بسیجی تنها یک مفهوم سازمانی نیست، بلکه یک گفتمان فراگیر بوده که در بستر جامعه ریشه دوانده و توانسته ظرفیت‌های مردمی را در مسیر سازندگی، دفاع و پیشرفت فعال کند.

سردار محبی تصریح کرد: امروز شاهد هستیم که این تفکر در عرصه‌های علمی، فناوری، امدادی و فرهنگی نیز به میدان آمده و الگویی عملی برای مدیریت جهادی ارائه کرده است.