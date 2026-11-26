رویداد بین‌المللی پیوند سینما و گردشگری ویستا در جهان بی‌مرز، با حضور نمایندگان کشور‌های مختلف، مسئولان ارشد فرهنگی و هنرمندان، در شهر تاریخی اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ این رویداد که نقطه عطفی در فعالیت‌های جشنواره بین‌المللی سینما و گردشگری ویستا (VISTA) محسوب می‌شود، با هدف معرفی چشم‌انداز‌های جدید این جشنواره و ایجاد پیوند میان هنر سینما، صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی سازماندهی شده است.

در این مراسم، پوستر رسمی جشنواره رونمایی شد و چمدان ویستاکه نمادی از سفر، تبادل فرهنگی و نقش سینما در عبور از مرز‌های جغرافیایی است اجرا شد.

‌استاندار اصفهان در این رویداد بین‌المللی، بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های سینمایی برای معرفی مقصد‌های گردشگری و تقویت دیپلماسی فرهنگی تأکید کردو گفت: انتخاب اصفهان به عنوان میزبان، با توجه به پیشینه غنی فرهنگی و معماری این شهر، بستری ارزشمند برای توسعه تعاملات بین‌المللی میان فعالان این دو حوزه فراهم آورده است.

‌مهدی جمالی نژاد افزود: این رویداد گامی استراتژیک در مسیر بهره‌گیری از قدرت تصویر و سینما برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری ملت‌ها به مخاطبان جهانی و ایجاد فرصت‌های همکاری در عرصه‌های بین‌المللی است.