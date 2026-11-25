به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این حمله در حالی صورت می‌گیرد که بندر الحدیده یکی از شریان‌های اصلی ورود مواد غذایی، دارو و کمک‌های بشردوستانه به یمن به شمار می‌رود.

جزئیات مربوط به میزان خسارات و تلفات احتمالی این حمله همچنان در دست بررسی است.

همزمان خبرگزاری سبأنت گزارش داد یک فروند جنگنده سعودی منطقه «الأثاور» شهرستان حَیفان واقع در جنوب استان تعز یمن را هدف حمله هوایی قرار داده است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن بامداد امروز هشدار داد در صورت هدف قرارگرفتن بندر الحدیده توسط نیرو‌های ائتلاف، بندر جده و بنادر سعودی در دریای سرخ هدف نیرو‌های مسلح یمن قرار خواهند گرفت.

سرتیپ «یحیی سریع» اعلام کرد که بندر جده و تمامی بنادر عربستان سعودی در امتداد ساحل دریای سرخ، در صورت اجرای تهدید‌های عربستان برای بمباران بندر الحدیده، در فهرست اهداف نیرو‌های مسلح یمن قرار خواهند گرفت.

وی در بیانیه‌ای همچنین به کارکنان و افراد حاضر در این بنادر و مناطق پیرامونی آنها هشدار داد که این اماکن را بصورت فوری تخلیه کنند و از آنها فاصله بگیرند.