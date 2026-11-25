دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، به مالکان خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیفی هشدار داد برای جلوگیری از فروش در مزایده، حداکثر تا ۲۲ بهمن امسال نسبت به رفع توقیف و ترخیص وسایل نقلیه خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، به مالکان خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیفی هشدار داد برای جلوگیری از فروش در مزایده، حداکثر تا ۲۲ بهمن امسال نسبت به رفع توقیف و ترخیص وسایل نقلیه خود اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت: مالکان خودرو‌های توقیفی که خودرو یا موتورسیکلت آنها به هر دلیلی در پارکینگ توقیف شده برای جلوگیری از فروش در مزایده، فقط تا دهه فجر فرصت دارند نسبت به رفع توقیف خودرو یا موتور سیکلت خود اقدام کنند.