استان البرز با تولید بیش از ۲۵۰ میلیون اصله نهال طی سه سال اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت، سهم قابل توجهی از تولید نهال کشور را به خود اختصاص داده است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در برنامه زنده تلویزیونی «امروز البرز» صدا و سیمای استان با اشاره به ظرفیت بالای تولید نهال در این استان گفت: از مجموع حدود ۷۵۰ میلیون اصله نهال تولیدشده در کشور طی سه سال گذشته، بیش از ۲۵۰ میلیون اصله در البرز تولید شده که بخش عمده این موفقیت با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محقق شده است.

بیات افزود: توان تولیدی نهالستان‌های البرز به اندازه‌ای است که علاوه بر پاسخگویی به نیاز استان، امکان ارسال نهال به استان‌های همجوار نیز فراهم شده و در بسیاری از برنامه‌های درختکاری تهران، از ظرفیت تولید نهال در البرز استفاده می‌شود.

وی با اشاره به آمار توزیع نهال در استان اظهار داشت: تاکنون حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار اصله نهال در داخل البرز توزیع و کاشته شده و حدود ۹۰۰ هزار اصله نیز به سایر استان‌ها ارسال شده است. همچنین نزدیک به دو میلیون اصله نهال آماده توزیع است که برنامه‌ریزی برای کاشت آن‌ها در عرصه‌های مستعد استان در حال انجام است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز با بیان اینکه حدود ۴۰۰ هزار هکتار از مساحت نزدیک به نیم میلیون هکتاری استان را اراضی ملی تشکیل می‌دهد، بر ضرورت شناسایی عرصه‌های مناسب برای توسعه پوشش گیاهی تأکید کرد و گفت: محدودیت منابع آبی و شرایط اقلیمی ایجاب می‌کند که در اجرای طرح‌های درختکاری، علاوه بر محل کاشت، امکان آبیاری و نگهداری نهال‌ها نیز از ابتدا پیش‌بینی شود.

بیات انتخاب گونه‌های سازگار با شرایط آب‌وهوایی را از الزامات موفقیت طرح‌های درختکاری دانست و افزود: در فضاهای شهری، مدارس و محدوده‌های مسکونی باید از گونه‌هایی استفاده شود که در کنار زیبایی و ایجاد منظر مناسب، مقاومت بیشتری در برابر کم‌آبی داشته باشند.

وی زبان‌گنجشک و زیتون تلخ را از جمله گونه‌های مناسب برای توسعه فضای سبز شهری در البرز معرفی کرد و گفت: زیتون تلخ در برخی بلوارها و پیاده‌روهای شهر کاشته شده و به دلیل سازگاری با شرایط محیطی، نتایج مناسبی داشته است. درخت زیتون نیز با انتخاب محل مناسب و رعایت الزامات نگهداری، قابلیت کاشت در برخی مناطق استان را دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز همچنین از برنامه اجرای طرح «پارک زندگی» یا «پارک تولدی نو» در کمالشهر خبر داد و گفت: این طرح با پیشنهاد سازمان منابع طبیعی و تأکید رئیس این سازمان، با همکاری شهرداری کمالشهر در عرصه پارک جنگلی هلجرد اجرا می‌شود.

وی افزود: در قالب این طرح، بخشی از پارک به کاشت نهال به مناسبت‌های مختلف خانوادگی و به یاد فرزندان، پدران و مادران اختصاص می‌یابد تا خانواده‌ها بتوانند با حضور در این مجموعه، نهالی بکارند و در مراقبت و نگهداری آن نیز مشارکت کنند.

بیات با اشاره به پیش‌بینی آغاز این برنامه همزمان با روز مادر در نهم آذرماه اظهار امیدواری کرد: این طرح به فرصتی برای گسترش فرهنگ درختکاری تبدیل شود و خانواده‌ها بتوانند مناسبت‌های مهم زندگی خود را با کاشت یک نهال و ثبت خاطره‌ای ماندگار پیوند بزنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز در پایان با تأکید بر اینکه افزایش تولید نهال به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه پوشش گیاهی نیست، مشارکت مردم، شناسایی عرصه‌های مناسب و مراقبت مستمر از نهال‌های کاشته‌شده را سه ضرورت اساسی برای موفقیت طرح‌های درختکاری دانست.

وی خاطرنشان کرد: اکنون که ظرفیت تولید نهال در استان فراهم شده، باید با برنامه‌ریزی دقیق برای کاشت و نگهداری، از این ظرفیت در مسیر احیای منابع طبیعی، توسعه فضای سبز و حفظ سرمایه‌های زیست‌محیطی البرز استفاده کرد.