به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، فروشگاه‌ها در انگلیس ملزم شدند برای فروش چاقو‌های کره‌خوری هم مجوز دریافت کنند.

روزنامه دیلی تلگراف درباره این مصوبه نوشت: از این پس خرده‌فروشان خیابانی، برخط (آنلاین) و بازار‌های دست دوم در صورت معامله چاقو بدون مجوز پلیس تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، بر اساس مصوبه جدید اعلام شده از امروز چهارشنبه، همه مغازه‌داران برای فروش هر نوع چاقو به مجوز نیاز خواهند داشت.

این مجوز به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت برای مبارزه با جرایم با چاقو، شامل کارد و تیغه‌های خانگی برنده است، وزرا هنوز در حال بررسی توصیه روسای پلیس هستند که خرده‌فروشان را ملزم به حفظ اطلاعات شخصی هر کسی که چاقو می‌خرد، می‌کند، انتظار می‌رود این طرح توسط پلیس به روشی مشابه ثبت اسلحه گرم اجرا شود، جایی که خرده‌فروشانی که شرایط مجوز خود را نقض کنند، ممکن است مجوز فعالیتشان لغو شود.

روسای پلیس مجازات‌های شدیدتری را برای فروش غیرقانونی چاقو نسبت به نگهداری آن توصیه کردند که حداکثر مجازات آن چهار سال زندان، جریمه نقدی نامحدود یا هر دو است، وزارت کشور این طرح را به عنوان نخستین طرح از نوع خود در جهان توصیف کرده است، زیرا طیف کاملی از چاقو‌ها را پوشش می‌دهد نه انواع خاصی از آن‌ها را.

این اقدامات بخشی از تلاش‌های حزب کارگر برای تحقق تعهد خود در بیانیه‌اش برای کاهش جرایم چاقوکشی در عرض یک دهه از طریق ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدیدتر در فروش برخط است، همچنین ۲۶ میلیون پوند در پلیس "نقاط داغ" سرمایه‌گذاری کرده است تا بیش از ۲۳۰ منطقه را در ۲۷ نیرو با گشت‌های اضافی، دوربین‌های مدار بسته، روشنایی و برنامه‌های جوانان تحت نظر قرار دهد.

پلیس در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ میلادی، ۴۸ هزار و ۶۱۵ جرم مربوط به چاقو یا ابزار تیز را در انگلیس و ولز ثبت کرده است که نسبت به ۱۲ ماه گذشته ۶ درصد کاهش یافته است، شماری از فعالان مدنی فعال در مبارزه با خشونت شهری می‌گویند شمار جرایم بسیار بیشتر از آمار اعلامی است، زیرا بسیاری از موارد چاقو کشی و تهدید‌ها با چاقو گزارش نمی‌شود و بعضا قربانیان تهدید‌ها معتقدند پلیس به این

استفن کلیمن، رئیس مرکز ملی مبارزه با جرایم با چاقو در انگلیس (NKCC) می‌گوید: ایجاد یک نظام صدور مجوز برای تمام فروشندگان چاقو چه برخط و چه در فروشگاه‌های فیزیکی می‌تواند «خلاء‌های قانونی قابل‌توجهی» را که به افراد زیر ۱۸ سال اجازه می‌دهد به سلاح سرد دسترسی پیدا کنند، از میان بردارد.

او در عین حال اذعان کرد که این اقدام لزوماً به تجارت سلاح‌های خطرناک پایان نمی‌دهد، اما آن را «کاهش خواهد داد.»

وزارت کشور انگلیس در واکنش اعلام کرد: «هرگونه مقررات‌گذاری در بازار بریتانیا ممکن است افراد را ترغیب کند که از فروشندگان مستقر در خارج از کشور خرید کنند؛ بنابراین وجود مجوز واردات برای جلوگیری از دور زدنِ مقرراتِ مربوط به مجوز فروشندگان حائز اهمیت خواهد بود.»

روزنامه تلگراف اوایل امسال فاش کرد که چگونه مجرمان، سلاح‌های ممنوعه‌ای نظیر چاقو‌های موسوم به «مدل زامبی»، قمه‌ها و شمشیر‌های نینجا را از فروشندگان خارجی که این اقلام را به صورت برخط تبلیغ می‌کردند، تهیه می‌کردند. در انگلستان فروش چاقو به افراد زیر ۱۸ سال و همچنین تولید، فروش، مالکیت یا واردات سلاح‌های ممنوعه، غیرقانونی است، همچنین سخت‌گیرانه‌تر کردن بررسی‌های مربوط به سن و هویت هنگام تحویل کالا و الزام قانونی برای خرده‌فروشان جهت گزارش سفارش‌های عمده به قانون تبدیل شده و در حال اجرایند.

سارا جونز، وزیر امور پلیس، گفت: «ما پیش‌تر قوانین مربوط به فروش آنلاین چاقو را تقویت کرده‌ایم، اما باید گام‌های بیشتری برداریم، اگر کسی از راه فروش چاقو کسب درآمد می‌کند باید مسئولیت اطمینان از فروش ایمن و قانونی آن را نیز بر عهده بگیرد، یک نظام صدور مجوز به ما کمک می‌کند تا استاندارد‌ها را ارتقا دهیم، فروشندگان را پاسخگو کنیم و دسترسی کودکان و مجرمان به سلاح‌های خطرناک را دشوارتر سازیم، این گام مهم دیگری در راستای مأموریت ماست که هدف آن به نصف رساندن جرایم مرتبط با چاقو طی یک دهه است.»

داده‌های مرکز ملی آمار انگلیس نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته فقط در انگلیس و ولز حدود نیم میلیون فقره جرم از نوع استفاده از چاقو یا سلاح برنده در دسته آماری مربوط ثبت شده است و بر اساس آمار رسمی منتشر شده در انگلیس و ولز در ۱۰ سال منتهی به مارس ۲۰۲۵، دو هزار و ۴۵۰ نفر با چاقو یا سایر سلاح‌های برنده به قتل رسیدند.