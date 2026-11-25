در دویست و پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش و پرورش کردستان، بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی، حل چالش بازماندگان از تحصیل از طریق تقسیم کار بین‌دستگاهی و ارتقای کیفیت آموزشی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نشست شورای آموزش و پرورش کردستان روز چهارشنبه با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، امام جمعه سنندج، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران استانی برگزار شد.

احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش در این نشست با تأکید بر لزوم تقسیم کار دقیق و عملیاتی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: فلسفه شورای آموزش و پرورش هم‌افزایی است و دستگاه‌هایی نظیر ثبت‌احوال، بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی باید در قبال کودکان بازماندگان از تحصیل وظایف مشخصی بر عهده بگیرند.

وی همچنین با اشاره به نقش‌آفرینی مدارس غیردولتی در اشتغال‌آفرینی برای بیش از ۱۵ هزار نیروی تحصیل‌کرده، خواستار حمایت بیشتر بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط از این واحد‌ها شد.

علی‌اکبر ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز بر ضرورت توانمندسازی مستمر معلمان و مدیران، پیگیری اصلاح قانون گزینش و حمایت همه‌جانبه استانداری از طرح‌های آموزشی و اشتغال‌زایی استان تأکید کرد.

ماموستا فایق رستمی، امام جمعه سنندج نیز در این نشست آموزش و پرورش را کانون اصلی توسعه و پیشرفت کشور خواند و تأکید کرد: در کشوری سرشار از منابع، نباید هیچ دانش‌آموزی به دلیل فقر مالی یا تنگنا‌های اقتصادی از نعمت تحصیل محروم بماند و تمامی نهاد‌ها باید برای ریشه‌کنی بازماندگی از تحصیل پای کار بیایند.

سید فواد حسینی، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان از تجهیز و اتصال بیش از ۹۰ مدرسه استان به نیروگاه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی و فروش برق مازاد آنها خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، سهمیه نیروگاه‌های خورشیدی مدارس به بیش از ۳۰۰ باب افزایش یافته است.

وی همچنین از واگذاری رایگان اراضی روستایی با همکاری بنیاد مسکن برای مدرسه‌سازی خبر داد.

محسن فتحی، نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی هم با تقدیر از نگاه ویژه دولت چهاردهم به توسعه فضا‌های آموزشی، از طرح بومی‌گزینی کنکور انتقاد کرد و خواستار بازنگری و اصلاح این ضوابط توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس برای جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان استان‌های کمتربرخوردار شد.

سید حجت‌الله موسوی، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کردستان نیز از جهش ۱.۶ نمره‌ای میانگین امتحانات نهایی پایه دوازدهم در سال تحصیلی گذشته، راهیابی ۳۱۹ دانش‌آموز استان به رشته‌های پزشکی و کسب مدال‌های المپیاد‌های علمی کشوری خبر داد و بر استمرار برنامه‌های کیفیت‌بخشی تأکید کرد.

فرهاد کسنزانی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان میزان پوشش تحصیلی دوره ابتدایی را ۹۹.۳۵ درصد اعلام کرد و گفت: از یک‌هزار و ۶۹۵ کودک ۶ تا ۱۱ سال بازمانده از تحصیل در استان، بیش از ۶۰ درصد به دلیل تغییر آدرس یا مسدودی شماره تماس شناسایی‌نشده باقی مانده‌اند که نیازمند همکاری ثبت‌احوال و دستگاه‌های حمایتی است.