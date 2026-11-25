طرح آبرسانی به روستای طرق از توابع بخش بررود شهرستان کوهسرخ در مسیری کوهستانی و صعب‌العبور، با اعتباری بیش از ۳۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی، مدیر آب و فاضلاب شهرستان کوهسرخ، در مراسم افتتاح این طرح گفت: فاز نخست طرح آبرسانی به بخش بررود با محوریت آبرسانی به روستای طرق اجرا شده و برای تکمیل آن بیش از ۳۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

مهندس صداقتی افزود: این طرح شامل اجرای ۶.۵ کیلومتر خط انتقال آب، احداث ۱۴ باب حوضچه و نصب شیرآلات و لوله‌هایی با قطر‌های ۱۶۰ و ۲۰۰ میلی‌متر از جنس پلی‌اتیلن و گالوانیزه است.

وی با اشاره به دشواری‌های اجرای این طرح ادامه داد: مسیر اجرای طرح کاملاً کوهستانی و صعب‌العبور بود و عملیات لوله‌گذاری در حاشیه جاده، عبور از تپه‌ها و ارتفاعات و مناطق سخت‌گذر انجام شد؛ به‌ طوری‌ که در ابتدای کار، اجرای چنین طرحی برای بسیاری دور از دسترس به نظر می‌رسید.

صداقتی با قدردانی از همراهی بسیج سازندگی، دهیاری، شورای اسلامی و اهالی روستای طرق تصریح کرد: همت و مشارکت مردم در کنار تلاش همکاران مجموعه آب و فاضلاب و حمایت‌های مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی، نقش مهمی در پیشبرد و تکمیل این طرح داشت.

وی با بیان اینکه کمبود آب شرب یکی از چالش‌های مهم روستای طرق بود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اجرای این طرح مشکل تأمین آب شرب روستا برطرف شده و امروز مردم شریف طرق از نعمت آب شرب سالم بهره‌مند شده‌اند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی نیز با اشاره به شرایط دشوار اجرای طرح گفت: این طرح از سخت‌ترین پروژه‌های آبرسانی مجموعه آب و فاضلاب بود؛ چراکه مسیر اجرای آن در منطقه‌ای کوهستانی، با عرض کم و در مجاورت جاده قرار داشت و عملیات حفاری نیز با دشواری‌های فراوان و خطرات اجرایی همراه بود.

سرهنگ روحانی افزود: با وجود همه این مشکلات، بسیج سازندگی شهرستان کوهسرخ، مجموعه آب و فاضلاب و مسئولان اجرایی با همدلی و تلاش جهادی پای کار آمدند و این طرح سخت با مشارکت مردم به نتیجه رسید.

وی با تأکید بر نقش مردم در اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی ادامه داد: افتخار بسیج سازندگی این است که طرح ها را با مشارکت مردم اجرا می‌کند؛ تجربه نشان داده است هر جا مردم پای کار باشند، کار‌ها با سرعت، کیفیت و برکت بیشتری پیش می‌رود.

روحانی با اشاره به اجرای طرح‌های مشارکتی در حوزه آبخیزداری، آبخوان‌داری، آسفالت معابر و ساماندهی گلزار شهدا در شهرستان کوهسرخ گفت: بسیاری از این طرح‌ها با تقسیم کار، تأمین بخشی از امکانات و مشارکت مردم اجرا شده و همین همراهی مردمی، زمینه‌ساز تحقق پروژه‌هایی شده است که شاید به‌تنهایی اجرای آنها دشوار بود.

وی همچنین از همراهی دستگاه‌های اجرایی، شرکت گاز، عوامل انتظامی، مجموعه آب و فاضلاب، بسیجیان و جهادگران شهرستان قدردانی کرد و گفت: در اجرای این پروژه، بخش عمده عملیات اجرایی با ظرفیت‌های خود شهرستان و همراهی مردم و بسیج سازندگی انجام شد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی با اشاره به تداوم طرح‌های آبرسانی با پشتیبانی دولت و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، ابراز امیدواری کرد روند اجرای طرح های آبرسانی و محرومیت‌زدایی در مناطق روستایی ادامه پیدا کند.