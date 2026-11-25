فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت:حضور و مشارکت مردم و خانواده‌های جان‌فدا، موجب تقویت وحدت و اقتدار ملی و تزلزل دشمن شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده سپاه تهران بزرگ، در مراسم افتتاح مرکز آموزش خانوادگی جان‌فدا در دارالشهدای تهران، با گرامیداشت یاد و نام شهدای کشور، به‌ویژه شهدای منطقه، فرماندهان شهید، دانشمندان شهید، دانش‌آموزان شهید و مردم شهیدشده در جنگ‌های اخیر، گفت: یاد و نام امام شهیدمان و خانواده معظم شهیدشان را گرامی می‌داریم و هفته پر افتخار و مبارک بسیج را تبریک می‌گوییم؛ هفته‌ای که یادآور دلاورمردی‌ها، ایثارگری‌ها، فداکاری‌ها، شجاعت، شهامت و شهادت مردان و زنان بزرگی است که فرهنگ مقاومت و پایداری را در کشور ما و جهان نهادینه کردند.

سردار حسن‌زاده با اشاره به شکل‌گیری جریان جان‌فدا و گسترش فعالیت‌های آن افزود: امروز به برکت پایداری، ایستادگی، وحدت و یکپارچگی ملت، شاهد شکست دشمنان و به زانو درآمدن آنان در مقابل اراده پولادین مردم ایران هستیم و خداوند را شاکریم که پنجمین پایگاه آموزشی جان‌فدا در تهران افتتاح می‌شود.

فرمانده سپاه تهران بزرگ با بیان اینکه پویش جان‌فدا به یک جریان دفاع همه‌جانبه توسط ملت ایران تبدیل شده است، گفت: افتخار می‌کنیم که امروز گردان‌های برادران جان‌فدا سازماندهی شده‌اند، گردان‌های خواهران جان‌فدا نیز شکل گرفته‌اند و در ادامه شاهد سازماندهی و آموزش خانوادگی جان‌فدا هستیم.

حسن‌زاده با اشاره به راه‌اندازی پنجمین مرکز آموزش جان‌فدا با محوریت خانواده تصریح کرد: این مرکز با هدف آموزش، توانمندسازی و ایجاد آمادگی‌های لازم برای خانواده‌ها تأسیس و راه‌اندازی شده و ویژگی‌ها و الزامات خاص خانواده‌ها در طراحی آن مورد توجه قرار گرفته است.

وی با قدردانی از حضور خانواده‌های جان‌فدا در مراسم افتتاحیه گفت: امروز در این میدان شاهد حضور خانواده‌ها، همسران در کنار یکدیگر و فرزندان آنان، از نوزادان و کودکان گرفته تا نوجوانان دختر و پسر هستیم. این میدان جان‌فدا می‌خواهد پیامی به جهانیان مخابره کند؛ اینکه ایرانیان اراده کرده‌اند در مقابل دشمنان خود با تمام توان، امکان و ظرفیت خانوادگی و تمام‌عیار ایستادگی کنند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ همچنین حضور یک زوج جان‌فدا در این مراسم را نمادی از پیوند زندگی و آمادگی برای دفاع از کشور دانست و گفت: این حضور بیانگر آن است که جوانان ما آغاز زندگی خود را با یک حرکت جدید از جان‌فدایی و آمادگی برای دفاع از کشور و میهن عزیزمان همراه می‌کنند.

حسن‌زاده با اشاره به درخواست خانواده‌ها برای ایجاد مراکز آموزشی ویژه آنان خاطرنشان کرد: درخواست بسیاری از مردم عزیز و جان‌فدایان ایران این بود که مراکزی داشته باشیم که مختص خانواده‌ها باشد، بتواند فرزندان، کودکان و نهالان آنان را نگهداری کند و در عین حال در فضایی بانشاط آموزش دهد تا پدران، مادران و فرزندان جوان آنها نیز بتوانند همزمان آموزش‌های لازم را کسب کنند.

وی از توسعه مراکز آموزشی جان‌فدا در تهران خبر داد و افزود: در آینده، پایگاه‌های آموزشی جان‌فدای بعدی راه‌اندازی خواهد شد و پایگاه‌های آموزشی مختص خواهران نیز در چند نقطه تهران افتتاح و این مراکز توسعه پیدا خواهند کرد.

حسن‌زاده با قدردانی از حضور و مشارکت مردم و خانواده‌های جان‌فدا، این حرکت را موجب تقویت وحدت و اقتدار ملی دانست و گفت: خداوند متعال را بابت داشتن چنین مردم باعزت، باعظمت، وحدت‌آفرین و اقتدارآفرین شاکریم.

وی با اشاره به تأثیر فرمانده سپاه تهران بزرگبر محاسبات دشمنان، مدعی شد این پویش و آمادگی‌های مردمی موجب تحیر و تزلزل دشمن شده است.

وی افزود: دشمن از افزایش آمادگی‌های مردمی، دفاعی و توانمندی‌های نیرو‌های مسلح آگاه است و می‌داند که این ظرفیت‌ها در حال افزایش است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ در ادامه سخنان خود با اشاره به توانمندی‌های دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز ایران اسلامی، ایران قوی و ملت جان‌فدای ایران و فرزندانشان در نیرو‌های مسلح، به مراتب قوی‌تر از روز آغاز جنگ تحمیلی سوم هستند؛ هم در توانمندی‌های دفاعی و هم در توانمندی‌های تهاجمی.

حسن‌زاده با بیان اینکه نیرو‌های مسلح طرح‌هایی را برای مقابله با تهدیدات احتمالی آماده کرده‌اند، تهدید کرد که در صورت تکرار خطای محاسباتی دشمنان، پاسخ ایران با اقدامات و ظرفیت‌های جدید همراه خواهد بود.