دومین روز از نخستین دوره رویداد ملی هنر‌های نمایشی «ایران‌دخت»، با اجرای پنج اثر نمایشی در تماشاخانه‌ها و فضا‌های شهری تهران همراه بود.

مریم شعبانی، دبیر رویداد، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد که در دومین روز از این رویداد، نمایش‌های «تار و پود»، «شب هزار و یکم»، «بازگشت»، «آرش» و «دوزخ ماربل غربت» در بخش‌های مختلف اجرا شدند.

وی با اشاره به اهداف این رویداد گفت: نخستین دوره رویداد ملی «ایران‌دخت» با هدف حمایت از ظرفیت‌های هنری بانوان، معرفی توانمندی‌های زنان در عرصه هنرهای نمایشی و بازنمایی هویت فرهنگی و اجتماعی زن ایرانی برگزار می‌شود.

این رویداد که از ۳ تا ۹ آذرماه در تهران برپا شده است، به همت دفتر تئاتر بانوان مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و با همکاری مرکز زنان و خانواده برگزار می‌شود.